Na twee en een half jaar vrijspraak Nadja Peter Steiner

Er is een eind gekomen aan de slepende dopingzaak rond Nadja Peter Steiners springpaard Saura de Fondcombe (v. Balou du Rouet). Ruim twee en een half jaar geleden werd de merrie positief getest op de verboden stof O-Desmethyltramadol na het winnen van de Grote Prijs in Tetouan. De Zwitserse amazone kreeg een voorlopige schorsing opgelegd. Peter Steiner ging tegen het vonnis in beroep en werd gisteren uiteindelijk vrijgesproken door het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Op de bewuste wedstrijd in Tetouan in oktober 2017 werd Saura de Fondcombe getest. De testresultaten waren positief en Nadja Peter Steiner werd tijdelijk geschorst totdat het FEI Tribunaal uitspraak had gedaan. Pas in februari dit jaar maakte de FEI de schorsing tot 23 mei 2021 definitief. Het Tribunaal achtte onvoldoende bewezen dat het paard het verboden middel had binnengekregen via een hand van een lid van de Koninklijke Marokkaanse Garde.

Via urine

De Zwitserse amazone vocht de schorsing aan en stapte naar het CAS. Ondertussen hadden onderzoeken uitgemaakt dat het paard ook via urine of zweet besmet kon raken.

Op hooi geplast

In het hoger beroep dat op 18 juni diende, achtte het CAS het uiteindelijk bewezen dat de verboden stof waarschijnlijk door hooi in het lichaam van het paard was gekomen – en een lid van Peter Steiners staf die de pijnstiller tramadol had ingenomen, had eerder op het hooi geplast.

Vrijspraak door CAS

Omdat Nadja Peter Steiner een plausibele verklaring kon geven over de bron van besmetting, werd daarom geconcludeerd dat de amazone ‘No Fault of Negligence’ droeg. Peter Steiner werd vrijgesproken en de boete kwijtgescholden. Alleen de diskwalificatie in de Grand Prix van Tetouan blijft staan.

Lees hier de uitspraak.

Bron Spring-reiter.de