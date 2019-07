Na vertrek GC Chopin’s Bushi nieuw GP-paard voor Rodrigo Almeida

Loewie Joppens stalruiter Rodrigo Almeida zag enkele weken geleden zijn toppaard GC Chopin's Bushi (Contendro x Nairobi) vertrekken naar Denis Lynch. Nu heeft de Portugees een opvolger voor de KWPN'er onder het zadel. De elfjarige GB Celine (Cardento VDL x Concorde) komt de springstal van Almeida versterken. De in Brazilië gefokte merrie was succesvol onder Luiz Felipe Alves.

De Cardento-dochter GB Celine werd in 2008 in Brazilië geboren uit de Concorde-merrie Victoria Cooper. In 2017 debuteerde de merrie onder Luiz Felipe Alves op het internationale circuit. Na een goed wereldbekerseizoen 2018/2019 plaatste Alves zich voor de finale in Gothenburg en werd daarin 27ste.

Na het vertrek van GC Chopin’s Bushi waarmee Rodrigo Almeida even daarvoor nog de Grand Prix van Lissabon won, is GB Celine een welkome opvolger voor de Portugese springruiter.

Bron Galop.be