Naast Comme il Faut stuurt Ehning ook Misanto Pret a Tout met pensioen

Afgelopen weekend werd het pensioen van Comme il Faut (v.Cornet Obolensky) ingeluid op de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck. Naast de Cornet Obolensky-zoon zal ook Ehning's andere toppaard Misanto Pret a Tout (v.Hiram Chambertin) van het pensioen mogen gaan genieten, meldt World of Showjumping op haar website.

Pret a Tout was met de Duitse amazone Kaya Lüthi al behoorlijk succesvol met medailles op Europese Kampioenschappen en Marcus Ehning kreeg de ruin pas onder het zadel toen deze 13 jaar oud was. Het duo was zeer succesvol samen met een zeer lange lijst van overwinningen, waaronder de 4* GP van Münster, de 5* GP van Madrid en de Rolex Grand Prix’ van Genève en Aken. Nu Pret a Tout 18 jaar oud is, heeft Ehning besloten hem van zijn welverdiende pensioen te laten genieten.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl