Nabab de Reve en Taran de la Pomme leveren springkampioenen

In het Belgische St. Niklaas werden afgelopen weekend de HROV kampioenschappen voor jonge springpaarden gehouden. Bij de zesjarigen werd de Nabab de Reve-zoon Packman de Reve kampioen. Thor ter Wilgen Z (v. Taran de la Pomme) pakte de titel bij de vijfjarigen. Emerald en Lector vd Bisschop leveren eindwinnaars criterium voor vier- en vijfjarigen.

Het kampioenschap voor zesjarigen werd gewonnen door Packman de Reve (Nabab de Reve x Eldorado vd Zeshoek) onder het zadel van Valentijn de Bock. Met een foutloze barrage in 38,47 seconden was De Bock ruimschoots de snelste. Positif Van ’t Paradijs (Bamako de Muze x Malito de Reve) in handen van Charlotte Rooms werd tweede in 40,62 seconden. De combinatie werd op de voet gevolgd door Ping Pong Van De Koekoek (v. Diamant de Semilly) en Kurt De Clercq in 40,83 seconden.

Spannende strijd bij vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de titel na een spannende barrage naar Emma Rooms met Thor ter Wilgen (Taran de la Pomme x Baloubet du Rouet). Rooms bleef de nummer twee Qartoon v/d Plataan (v. Emerald) onder Matthias Meskens slechts 0,01 seconde voor. Ook de nummer drie zat er kort bij, Audrey De Bock en Qaran db, eveneens van Taran de la Pomme, kwamen een tiende te kort op de winnaar.

Kinderen van Emerald en Lector vd Bisschop

In St. Niklaas waren ook de finales van de Criteria voor de vier- en vijfjarige springpaarden. De eindwinnaar bij de vijfjarigen was Yasin Ramont met de Emerald-nakomeling Qasirah Van De Reistenhoek. Gevolgd door kinderen van Hotspot (Layla -p) en Bubalu VDL (Quadros- P). Bij de vierjarigen nam Femke de Graaf de eerste en tweede plaats voor haar rekening. Ringo Van ‘T Brielhof (v. Lector vd Bisschop) won het criterium, de Dominator 2000 Z-nakomeling Dropkick Murphy Z werd tweede.

Bron Horseman.be