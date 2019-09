Nabab de Reve levert winnaar zevenjarigen op Grand Semaine

Tweede werd de Safari d’Auge-zoon Caligano Jorthonne met Tony Hanquinquant, de derde plaats was voor Capuccino de Nantuel (v. Dandy du Plape) onder het zadel van Jerome Hurel. Beide hengsten zagen een balk vallen in de finale.

Bij de zevenjarige springpaarden worden in de Grand Sémaine geen aparte rubrieken uitgeschreven voor Selle Francais en anders gefokte paarden, zoals bij de jongere paarden. Desondanks waren er niet veel ‘buitenlanders’ op de startlijst te vinden. De volledige top acht van de finale was Frans gefokt.

