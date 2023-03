Nathalie van der Mei: ‘Jeugd is lekker bezig met hun paarden’ 

Hippisch Centrum Exloo was dit weekend gastheer voor de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy 2023. De jurering was in handen van springruiter Ernesto Canseco en de ervaren Nathalie van der Mei gaf de punten op het voorterrein. “De meeste ruiters waren echt lekker hun paard aan het loswerken”, luidde haar conclusie.

“Ik moest goed opletten, want ik wilde ze natuurlijk allemaal een beetje in de gaten houden”, vertelt Nathalie van der Mei na afloop van de competitie. “De kinderen reden best goed. Ze waren bewust bezig met hun paard of pony, bijvoorbeeld met het recht houden op de sprong of het laten landen in de goede galop. Ook na de proef lieten de meesten hun paard nog even uitdraven, ze zijn lekker bezig met hun paarden”, aldus Van der Mei. “Vroeger zag je vaak dat die kinderen een paar keer over een hindernis sprongen en dan de ring in gingen. Hier zag ik de meesten echt fijn hun paard loswerken. Leuk om te zien.”

Tips ter harte genomen

Bij de pony’s ging de winst naar Joy Neuman. Brit Weusthof pakte net als in de eerste competitiewedstrijd de winst bij de Children. De dochter van TeamNL-vierspanrijder Mark Weusthof zit liever op het paard dan erachter. “Ik vind het leuk om deze competitie mee te rijden, ik leer er veel van. Je krijgt veel tips, daar ben ik thuis weer mee bezig”, legt Brit uit. “Mijn paard deed het vandaag heel goed, maar zelf reed ik niet zo heel best, ik dacht er misschien iets te makkelijk over”, bekent de jonge amazone. “In mijn eerste rondje had ik een balkje, want ik liet hem iets teveel los.” Brit kreeg van Ernesto Canseco dan ook een waardevolle tip mee. “Ik moest mijn paard iets meer oppakken, verder vond hij het goed. Ik heb dat in de barrage meteen geprobeerd, maar iets teveel, daardoor kreeg ik een stop.” Toch won Brit de rubriek Children en nam met plezier de mooie groene winnaarsdeken in ontvangst.

Hoogste stijlpunten en finale Lichtevoorde

Jesse Berkers ontving maar liefst 89,5 stijlpunten, de hoogste score van de dag. In de rubriek voor de Junioren won hij met zijn paard Kerina en werd tweede met Lapphira H. Emmy Hermsen won bij de Young Riders met La Baule B, het paard waarmee ze in De Meern al een keer derde werd.

Op 20 mei volgt de finale van de KNHS-Hartog Trophy. Deze (outdoor) finale wordt verreden in Lichtenvoorde. Om in aanmerking te komen voor een plekje in de finale moet een combinatie aan minimaal twee competitiewedstrijden hebben deelgenomen.

Uitslagen

Pony’s

Joy Neuman – Je T’aime Alisha Korf – Kannan van Orchid’s Cleo Kotting – Brawado

Children

Britt Weusthof – Agono Michelle Schenkel – Möhoeve E.t. Mayke Leusink – Gino

Junioren

Jesse Berkers – Kerina Jesse Berkers – Lapphira H Isa Trip – Cenrose Deen’s

Young Riders

Emmy Hermsen – La Baule B

Bron: persbericht