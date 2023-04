Nationaal springen op het podium: Veldhuis, Veldhuis en Veldhuis

Menig nationaal springconcours hebben startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijd. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden.

Van vrijdag 21 april tot en met zondag 23 april werd in manege de Vossenbos door De Eschruiters het alombekende Outdoor Wierden georganiseerd. Met volle rubrieken en vele bekende namen beloofde het een competitief en geslaagd concours te worden. Aan die verwachtingen werd voldaan met als grote winnaars vader en zoon Veldhuis die tijdens dit concours samen maar liefst zeven rubrieken wisten te winnen.

Vrijdag 1.35 Twee Fasen

Op vrijdag was de 1.35m rubriek in Twee Fasen een prooi voor Stef Veldhuis die met Karolitha (v.Carembar de Muze) in 27.13 seconden naar de winst reed gevolgd door Pim Mulder die dichtbij kwam met It’s A Katosca Again (v.Zirocco Blue VD). Het verschil aan de meet was maar 0.34 seconden. Renee de Weert mocht zich als derde opstellen nadat ze met Cara-K van ’t Kattenheye Z (v.Carlow van de Helle) foutloos 28.16 seconden op het bord zette. Van de 46 deelnemers waren er maar 17 die het niet lukte het parcours zonder strafpunten af te werken wat betekende dat je echt gas moest geven om deze proef voorop te rijden en dat gebeurde dan ook.

Vrijdag 1.40 Twee Fasen

Het 1.40m was een beduidend zwaardere opgave te zien aan het feit dat van de 35 deelnemers er elf de lei schoon wisten te houden. Van hen waren Hessel Hoekstra met Kathleen WV (v.Vigo D’Arsouilles) en Wesley Ter Harmsel met Geronimo E.B. (v.Carthino) beduidend sneller dan de rest van het veld. Hoekstra was het die de overwinning pakte in 28.46 seconden. Ter Harmsel stopte de klok op 28.71 seconden en moest daarmee Hoekstra voor laten gaan. Jorinde Dolfijn reed met Ithaca (v.Cannabis) ook een foutloze rit maar met 31.28 was ze beduidend langzamer dan de eerste twee in het klassement. Steven Veldhuis bezette de plaatsen vier en zes met respectievelijk Iregina (v.Onbekend) en Jisborn (v.Eldorado van de Zeshoek TN) met daartussenin op de vijfde plek Amanda Slagter met Cornet Blue PS (v.Chacco Blue).

Zaterdag 1.35 met barrage

Was het vrijdag zoon Stef Veldhuis die de 1.35m rubriek won, op zaterdag was het vader Steven Veldhuis zelf die naar de zege snelde. Met Laconique (v.Zirocco Blue VDL) reed hij een vlijmscherpe barrage in 28.10 seconden, waarmee hij Hessel Hoekstra met Famariloma (v.Azteca VDL) naar het tweede plan verwees. Britt Wieferink was 2.5 seconden langzamer dan de winnaar maar desondanks was zij met Alpha VDL (v.Corland) het snelst van de rest en legde beslag op het derde geld.

Zaterdag 1.45 met barrage

De hoofdrubriek van het concours was de 1.45m rubriek. Met 32 starters was de rubriek goed bezet en met een groot aantal deelnemers van naam was ook de kwaliteit verzekerd. Dat bleek ook want na de eerste ronde mochten er negen terugkeren voor de barrage. Daarin wisten er drie om die score te herhalen en van hen was Steven Veldhuis duidelijk de rapste. Met Regina (v.Onbekend) zette hij de tijd scherp op 35.27 seconden. Daar reden de meesten zich stuk op en de tweede prijswinnaar, Monique van de Broek met Kaspar R (v.Eldorado van de Zeshoek TN), kwam dan ook bijna vier seconden later over de streep dan Veldhuis. Amke Bekhuis maakte het podium compleet met Jamal E.B. (v.Action Breaker), haar tijd was 39.42 seconden.

De snelste rit kwam op naam van Hessel Hoekstra die met Cagaro (v.Stolzenberg) de onwaarschijnlijke tijd van 33.61 seconden wist te noteren maar helaas voor hem ging het fout op de een na laatste hindernis en met vier strafpunten werd hij vierde.

Bron: Horses.nl