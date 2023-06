Nationaal springen op het podium: ‘Amazones houden huis op Paardenfestijn Meerlo’

Menig nationaal springconcours heeft startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijden. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met afgelopen weekend het 'Paardenfestijn Meerlo'.

Van vrijdag 9 tot en met 11 juni werd in het Limburgse Meerlo het jaarlijks ‘Paardenfestijn Meerlo’ verreden. De vrijdag en zaterdag waren voor de paarden met als hoofdrubriek de Grote Prijs van Meerlo en zondag was de dag gereserveerd voor de pony’s.

Britt Driessen zegeviert in 1.30m rubriek

Britt Driessen was de eerste dag de beste in het 1.30m Twee Fasen springen waarin 66 deelnemers aan de start verschenen. Met Leike (v.Arezzo) zette ze met 27.60 seconden een tijd neer waar niemand van de rest van het veld bij in de buurt kon komen, wat haar de winst en 200 euro opleverde. Teun Vestjens was met Air Breaker Z (v.A Big Boy) ruim een seconde langzamer dan de winnende amazone en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Daarmee troefde hij familielid Freek Vestjens af die 28.81 seconden nodig had voor zijn tweede fase met Keanu (v.Diatendro) en derde werd.

Foto: Jacquelien van Tartwijk

Pieter Keunen schrijft 1.35m op naam

Daarna was het de beurt aan de 1.35m deelnemers om in wederom een tweefasen-springen uit te maken wie de hoofdprijs van 300 euro mee naar huis mocht nemen. Pieter Keunen nam met Jerome (v.Berlin) al vroeg in de rubriek de leiding met een tijd van 32.45 seconden en geen van de andere 23 deelnemers lukte het om dat resultaat te verbeteren.

De enige die nog enigszins in buurt kwam qua tijd was Gabryella Dufour die de plaatsen twee en drie voor haar rekening nam. Met Hally Berry (v.Gaillard de la Pomme) was ze maar 0.17 seconden langzamer dan de winnaar en met Kalm Hay (v.Van Gogh) moest ze 0.58 seconden toegeven.

Britt Driessen weer de sterkste in 1.30m

Op zaterdag liet Britt Driessen zien dat zij duidelijk de sterkste in de 1.30m categorie was dit concours want net als op vrijdag sloot ze ook het 1.30m tweefasen-springen de dag later winnend af. Met Leike had ze 29.15 seconden nodig om het beslissende deel van het parcours te finishen en dat was ruim drie seconden sneller dan de nummer twee in de eindrangschikking,

Goncalo Azevedo de Silva met Coupe D’Amour De Goedereede Z (v.Comme Il Fault). Beau Schuttelaar legde beslag op de derde prijs door met King’s Dream (v.Carinjo) foutloos te blijven in 32.46 seconden. In deze rubriek kwamen 65 combinaties aan de start.

Beau Schuttelaar. Foto: Foto © @DigiShots

Gabryella Dufour sjeest naar overwinning in 1.40m met barrage

De hoofdrubriek van het concours was een klassiek 1.40m met barrage om de ‘Milestone Farm Grote Prijs van Meerlo’. Een rubriek waarvoor zich 39 deelnemers hadden ingeschreven. Naar gelang de rubriek vorderde bleek wel dat er door de parcoursbouwer geen makkelijke opgave was neergezet want halverwege de wedstrijd waren er nog maar twee foutloos gebleven. De besten zaten blijkbaar in het tweede deel van de rubriek daar van hen zich er nog eens zes bij de twee eerdergenoemden wisten te voegen voor de barrage. In de barrage werden veel fouten gemaakt en lukte het uiteindelijk alleen de drie die op het schavotje plaats mochten nemen om ook in de herkansing alle balken in de lepels te laten.

Mel Thijssen had met Jarizona van de Muggenhoek (v.onbekend) de leiding in de wedstrijd genomen in 46.64 seconden. Met nog een deelneemster te gaan werd Mel Thijssen al door iemand gefeliciteerd met de overwinning, waarop Mel reageerde met “Ho Ho, Gabryella moet nog”.

Met Gabryella werd Gabryella Dufour bedoeld die met Kalm Hay als laatste de ring in moest. Dat bleek een vooruitziende blik van Mel Thijssen want met het mes tussen haar tanden en net niet de bocht uitvliegend lukte het de amazone uit Someren om alles overeind te laten en de tijd van Mel Thijssen met 0.85 seconden te verbeteren.

Voor die prestatie kreeg ze 1000 euro plus 500 kilo paardenvoer waarmee ze de meest winnende deelnemer werd van dit nationaal concours te Meerlo.

De derde prijs was voor Elke Geraedts die met Utopia Z (v.Ustinov) foutloos bleef in 49.49 seconden.

DISCLAIMER: Aangezien het mijn dochter betreft heb ik getwijfeld of ik deze aflevering voor mijn rekening moest nemen en overleg gepleegd daarover. Het resultaat daarvan was dat ik het moest schrijven en maar moest proberen om objectief te blijven. Ik hoop dat dat gelukt is...

Marcel Dufour