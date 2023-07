Nationaal springen op het podium: Siebe Leemans heer en meester op afscheidsconcours Hoeve De Grient

Menig nationaal springconcours heeft startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijden. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met deze editie: 'Siebe Leemans heer en meester op afscheidsconcours Hoeve De Grient'.

Honderden deelnemers waren van heinde en ver gekomen om aanwezig te zijn op het laatste concours hippique dat ooit op de prachtige accommodatie ‘Hoeve De Grient’ in Etten-Leur werd gehouden. Decennialang heeft Marinus Blom er concoursen georganiseerd maar daar is afgelopen weekend een eind aan gekomen omdat het terrein verkocht is en er 200 tot 300 woningen gebouwd gaan worden.

Donderdag

Het begin van de week was ingeruimd voor de lagere rubrieken en vanaf donderdag was het de beurt aan de proeven van 1.30m en hoger en het paradepaardje van Rinus Blom, de jonge paarden rubrieken. Toppers als o.a. Kim Emmen en Doron Kuipers moesten hun meerdere erkennen in een jonge topper in spe, de 17-jarige Siebe Leemans die alle hoofdrubrieken van het concours op zijn naam wist te schrijven.

Op donderdag begon de zegetocht van Leemans waar hij met Gem van de Riloo Z (v.Gemini Cl XX) iedereen te vlug af was in een 1.30m twee fasen springen. De tweede prijs in die rubriek was voor Hamad Alhaieri die met Jochie (v.Durango VDL) net als de winnaar foutloos bleef maar daar 1.42 seconden langer over deed. Derde werd Olivier van der Vaart met K Zen-der (v.Grand Slam).



Foto: Linda Beelen

Het 1.35m twee fasen werd een prooi voor Jeffrey Schmitz die met Cor (v.Caretino Gold) 40.99 op het bord zette. Jorinde Dolfijn en Ithaca (v.Cannabis) kwamen van de achtervolgers het dichtst in de buurt en mochten daarom de tweede prijs in ontvangst nemen voor Olivier van der Vaart die wederom derde werd, nu met Zarah Zeldenrust (v.Zirocco Blue VDL).

Vrijdag

De 1.30m direct op tijd op vrijdag werd een overwinning voor Bas Moerings met Lesther (v.Glendfiddich) die in 65.07 seconden over de streep kwam. Doron Kuipers nam de tweede plek voor zijn rekening met Just a moment van’t Heerenhuys (v.E-Star). Hij zette de klok stil op 65.84 seconden. Jeffrey Schmitz loodste Chalifornia (v.Chacco Blue) in 66.19 seconden naar de derde plaats.

Bas Moerings, hier met Hardesther Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Siebe Leemans zegeviert in 1.40m met barrage

De eerste hoofdrubriek van het concours was een 1.40m met barrage waar voor de winnaar een complete hindernis t.w.v. 2.200 euro was te verdienen. Van de 61 deelnemers wisten er negen de lei schoon te houden en zij maakten uit in een barrage wie de hoofdprijs mee naar huis mocht nemen. Kim Emmen reed met Godfather (v.Andiamo) alles uit de kast maar moest op de eindstreep uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in Siebe Leemans die met Kobalt (v.Harley) 0.57 seconden rapper was en de eerste prijs voor de neus van Emmen wegkaapte. Hani Bisharat was met Chatinue (v.Chacco-Blue) beduidend langzamer maar doordat er in de barrage veel fouten werden gemaakt mocht hij als langzame foutloze toch als derde aanschuiven.

Gabryella Dufour beste bij vijfjarigen

Daarna was het de beurt aan het paradepaardje van Rinus Blom, te weten de jonge paarden. De vijfjarigen waren als eerste aan de beurt. Voor hen stond een klassiek met barrage op het programma met 76 starters op de lijst. Met 27 foutlozen werd dat een barrage die op het scherpst van de snede verreden werd en waarvan er 14 ook in de barrage alles overeind lieten staan. Mitchel Sonneveld had met Dalleb Z (v.Dominator) lange tijd de leiding in handen met 37.14 seconden maar de een na laatste starter, Hani Bisharat wist daar met Sianne (v.onbekend) een flinke hap vanaf te halen en leek met 35.96 seconden de overwinning naar zich toe te gaan trekken. Daar dacht Gabryella Dufour duidelijk anders over en met een zeer goed springende S-Oksana van ’t Grobbenhof (v.Oscar the hommage) wist ze de leidende tijd met 0.45 seconden aan te scherpen en deze rubriek op haar conto te schrijven.

Indrukwekkende winnaar bij de vierjarigen

De vierjarige reden een rubriek over twee manches waarbij de juryscore van beide manches bij elkaar werden opgeteld om de uitslag te bepalen. Boy Peels won deze rubriek met de zeer goed springende Dominator nakomeling Daryus van ’t Poeleind Z die door de vakjury beloond werd met een gemiddelde van 9.1. Gianni Govoni zag een gemiddelde van 9.0 voor zijn Checkfly de Zélande (v.Chacfly PS) op het bord verschijnen, wat een tweede plek betekende. Sabrina van Rijswijk en Texas van de Bisschop (v.Chacfly PS) mochten zich als derde opstellen met een score van 8.775.

Zaterdag begint met winst voor Joshua Hutchins in zevenjarigen rubriek

De jonge paarden kregen hun vervolg op zaterdag met een twee fasen rubriek voor zesjarige paarden. Daarin was Joshua Hutchins met Megaera (v.onbekend) de beste met een tijd in de tweede fase van 27.08 seconden, waarmee hij Siebe Leemans met Pippa Blue Z (v.Plot Blue) 0.15 seconden voorbleef. Liv Huijbregts reed Mojito Versent SA (v.Tangelo van de Zuuthoeve) in 27.85 seconden naar het derde lint wat duidelijk maakte dat de eerste drie elkaar in deze rubriek zeer weinig toegaven.

Sabrina van Rijswijk slaat haar slag bij de zevenjarigen

Na diverse goede klasseringen mocht Sabrina van Rijswijk dan eindelijk ook een oranje lint in ontvangst nemen voor het winnen van de rubriek voor zevenjarigen. Een klassiek met barrage waarvoor elf combinaties zich hadden weten te plaatsen. Met Mowgli van Polderzicht (v.Mosito van het Hellehof) noteerde ze 31.22 seconden en was met die tijd net iets te snel voor Bas Moerings en Lesther die tweede werden. Leon Kuypers nam met Le Chic D (v.onbekend) de derde plaats voor zijn rekening door de stopwatch te stoppen op 34.34 seconden.

Zondag finale dag met zege voor Claudia Verburgt in 1.30m

Het 1.30m met barrage zondag werd een prooi voor Claudia Verburgt die met Kwinesse (v.Grand Slam) in 38.89 seconden de andere tien barrageklanten achter zich wist te houden.Erik Dijkshoorn, die met Gradino (v.Grodino) bijna een seconde langzamer was, mocht zich als tweede opstellen. Om de hegemonie van de dames in deze proef te benadrukken pakte Iris Hakvoort met Caletto Cool (v.Centadel) de derde plek, Britt van Erp de vierde, Marieke de Bart de vijfde en Jorinde Dolfijn de zesde prijs.

Jorinde Dolfijn met Justique (v. Bustique). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Siebe Leemans weer op kop in 1.35m

In de barrage van het 1.35m was Siebe Leemans wederom de beste, met dit keer onder het zadel de Plot Blue dochter Karamella. In 36.80 seconden snelde hij naar de winst en was ruim sneller dan Britt van Erp die Fornarina Z (v.Carthino Z) naar de tweede plaats reed. Bas Moerings sloot zijn concours met Lesther af met een derde plaats wat de oogst voor Lesther dit concours bracht op een eerste, een tweede en een derde plek en niet één gemaakte springfout. Alweer een eigen fokproduct van stal Moerings om in de gaten te houden in de toekomst.

En ook de hoofdrubriek is voor Siebe Leemans

Dé hoofdrubriek van het concours was een 1.40m/1.45m parcours met barrage. Het was geen makkelijk opgave maar dat mocht ook wel want voor de winnaard was er een tweepaards trailer te winnen ter waarde van 8200 euro. Ondanks een pittig parcours bleven er toch 13 zonder fouten en zij beslisten in een barrage wie de allerlaatste rubriek ooit op ‘Hoeve ’t Grient zou gaan winnen. Al vroeg in de wedstrijd nam Siebe Leemans de leiding door foutloos te blijven en een tijd te noteren van 40.27 seconden. Daarmee leek hij lange tijd de wedstrijd te gaan winnen maar de notoire hardrijder Doron Kuipers gooide roet in het eten van Leemans door met I Am Codex (v.Codex One) als een van de laatste starters de klok te stoppen op 39.54 seconden. Maar zo makkelijk gaf Leemans zich niet gewonnen en met zijn tweede ijzer in het vuur, Estoril de cedre (v.Jarnac) benadrukte hij dat hij dé man van het concours was en finishte in de winnende tijd van 38.98 seconden. Wat de totale winsom van Leemans op ruim 11.000 euro bracht, voorwaar niet gek voor een junior.

Doron Kuipers hier op archieffoto met Edinburgh Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

