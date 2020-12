Nationale GP Wellington voor Daniel Bluman

Naast de 4* GP die gewonnen werd door Laura Kraut werd er in Wellington ook nog een Nationale Grand Prix georganiseerd. Hierin was Daniel Bluman de beste en hield de ruiter Jessica Springsteen en Teddy Vlock op achterstand.

In de met 25.000 dollar gedoteerde Grand Prix zadelde Bluman de achtjarige Ubiluc (v.Ubiko) en plaatste zich voor de barrage. Alleen Jessica Springsteen herhaalde dat kunstje en was met RMF Tinkerbell (v.Incolor) eveneens foutloos in het basisparcours.

Bluman reed vervolgens in de barrage een tijd van 42.73 en dit was genoeg voor de winst. Springsteen deed er namelijk 44.18 over en moest in Bluman haar meerdere erkennen. De 22-jarige Teddy Vlock en Conner (v.Cornado) werden derde met een tijdfout in het basisparcours.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl