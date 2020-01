Nationale overwinningen voor Anouk Mulder, Fabienne van Hemsbergen, Renate Beuving en Albert Zoer

Naast het internationaal zijn er op Jumping Amsterdam ook een aantal nationale spring-rubrieken te verrijden en vandaag stonden er vier rubrieken op het programma. Anouk Mulder, Fabienne van Hemsbergen, Renate Beuving en Albert Zoer lieten zich kronen tot de winnaars van deze rubrieken.

Het begon vanochtend met de klasse L en hierin was Anouk Mulder de sterkste. De amazone was met haar 23-jarige Pruso (v.Calvados) het deelnemersveld te sterk af en pakte de overwinning. Mulder reageerde na afloop: “Ik had dit evenement wel op mijn lijstje staan en als ik hier dan win is dat wel heel mooi.” Jennifer van de Pol met Pres d’Ici (v.Quidam de Revel) mochten achter Mulder plaatsnemen in de prijsuitreiking en Jonna Blak stuurde Swarovski (v.Divano) naar de derde plaats.

Klasse M

In de klasse M kwam Fabienne van Hemsbergen als sterkste uit de bus. Maar liefst 14 combinaties plaatsten zich voor de barrage en Van Hemsbergen en Navarres Belgua (v.Tygo) schreven met een halve seconde verschil op de nummer twee de winst op naam. “Ik heb al wat grotere wedstrijden gewonnen, maar ik had niet verwacht dat ik hier zou winnen. Mijn paard deed het voor mij,” sprak van Hemsbergen. Larissa Molenkamp volgde met Ireland (v.Corland) op de tweede plaats voor Berry Wagenaar die met Icarus (v.Etoulon) derde werd.

Klasse Z

De klasse Z viel ten prooi aan Renate Beuving. De amazone ging met Inx (v.Creed) als snelste door de finish en hield daarmee routinier Albert Zoer op achterstand. “Het liep van het begin tot eind goed in de barrage en ik was heel snel,” zei Beuving. “Het is altijd mogelijk om Albert te verslaan.” Zoer werd tweede met Isa Tella (v.Etoulon) en Julian de Boer maakte de top drie compleet met Isis (v.Cardento).

Klasse ZZ

Nadat Zoer tweede werd in het Z was het in het ZZ tijd voor revanche. De razendsnelle ruiter gaf de concurrentie het nakijken en reed met een zeer snelle barrage meer dan een seconde los van de nummer twee. Zoer over zijn toppaard Freedom (v.Larino) die de laatste 9 van de 10 wedstrijden won: “Ik hoef zelf niet te denken dat hij een fout maakt. Daarom kan ik iets gewaagder de barrage rijden.” Dennis van den Brink mocht met Hamora O (v.Mylord Carthago) op een tweede plaats opstellen en Annette Wolf nestelde zich met Ewoud J (v.Tangelo vd Zuuthoeve) op de derde plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Jumping Amsterdam/Horses.nl