Nations Cup Drammen naar Ierland, Nederland zesde

Het Nederlandse team kon gisteren in de 3* Nations Cup in Drammen geen potten breken. Onder leiding van Roelof Bril werd het viertal zesde met 22 strafpunten. De Ieren gingen met de overwinning naar huis met vier strafpunten voorsprong op de Polen. In eigen huis werden de Noren knap derde.

Maar liefst veertien landen namen deel aan de Nations Cup wedstrijd in Drammen. Na de eerste ronde hadden de Ierse springruiters de leiding in handen genomen samen met de thuisruiters uit Noorwegen. Beide landen namen vijf strafpunten mee naar de tweede omloop.

Vijfde na eerste omloop

De Nederlanders hadden net als Frankrijk 13 strafpunten en stonden vijfde. In de eerste ronde liep Tom Martens met Fleetwood (v. Clinton) een tijdfout op, Jur Vrieling kreeg met Davall (v. Zavall VDL) een balk en Patrick Lemmen had er twee af met Eline-Maria M (v. Diamant de Semilly). Vincent Voorn en Explosion (v. Applaus) hadden het streepresultaat, het paar werd uitgesloten.

Martens twee keer een tijdfout

Met negen strafpunten in de tweede omloop ging het beter met de Oranje ruiters. Vrieling bleef foutloos, voor Martens was er opnieuw een tijdfout. Voorn revancheerde zich na een teleurstellende eerste ronde en noteerde acht strafpunten. Nu was het streepresultaat voor Patrick Lemmen. Het totaal van 22 strafpunten leverde een zesde plek op.

Ieren houden leiding vast

Het Ierse team met Jenny Rankin op Bennys Legacy (v. Lupicor), Aidan Killeen met de KWPN’er Fair Play (v. Gaillard de la Pomme), Susan Fitzpatrick ook met een KWPN’er Fellow Castlefield (v. Je t’aime Flamenco) en Gerard O’Neill op Castlefield Vegas (v. Cassino) hielden hun leidende positie vast. Het viertal kreeg in de tweede ronde opnieuw vijf strafpunten en bracht het eindtotaal op tien.

Poolse team klimt naar tweede plek

Ook het Poolse team kreeg vijf strafpunten en klom op naar de tweede plek met 13 strafpunten. Dit ten koste van de Noren die in de tweede omloop negen strafpunten opliepen en met 14 strafpunten derde werden. Duitsland werd vier en Spanje vijfde.

