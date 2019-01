Nations Cup finale laatste kwalificatie voor Olympische Spelen Tokio

Met de officiële bekendmaking langs welke plaatsen de Longines FEI Jumping Nations Cup series 2019 gaat, heeft de FEI ook aangekondigd dat er nog een laatste kwalificatie mogelijkheid voor de Olympische Spelen van Tokio is toegevoegd. Tijdens de finale in Barcelona krijgt de best presterende finalist die nog geen ticket voor Tokio heeft, als nog een startplaats in Japan.

De 2019-serie van de Longines FEI Jumping Nations Cup begint in Noord-Amerika op Deeridge Farm in Wellington, Florida van 13 tot 17 februari. De finale is voor het zevende achtereenvolgende jaar op de Real Club de Polo in Barcelona van 3 tot en met 6 oktober.

CHIO Geesteren

Voor de tien teams van de Eerste Europese Divisie, waartoe ook Nederland behoord, begint de competitie in La Baule. Daarna gaat het via St Gallen, Sopot, Geesteren, Falsterbo, Hickstead en Dublin naar Barcelona. CSI Twente heet dit jaar CHIO Geesteren en krijgt de 5*-status. Het concours neemt voor één jaar de fakkel over van CHIO Rotterdam die gastheer is van de Europese kampioenschappen dit jaar. Naast de Nations Cup springen heeft Geesteren ook de Nations Cup dressuur op het programma.

Laatste ticket voor Tokio

Nieuw dit jaar is dat tijdens de Nations Cup finale in Barcelona nog een startbewijs voor de Olympische Spelen te bemachtigen is. De best presterende finalist die nog geen ticket voor Tokio in handen heeft, komt hier voor in aanmerking.

Bron FEI