Nayel Nassar op herhaling in Thermal

Net als in februari won Nayel Nassar met Lordan de wereldbekerkwalificatie in Thermal. De Egyptenaar wist maar net Eve Jobs en de Belgische merrie Venue d'Fees des Hazalles (v. President) voor te blijven. Nassar en Jobs waren de enige twee foutlozen in de barrage van de 3*-wedstrijd. "Het eindigde dichterbij elkaar dan ik had verwacht", zei Nassar, "maar gelukkig viel het dubbeltje de goede kant op vandaag."

Nayel Nassar wist als beste te eindigen in de barrage van vijf ruiters. Met de veertienjarige zoon van Lordanos, Lordan, bleef hij foutloos in een tijd van 43,89 seconden. Op de meet bleek hij nog geen tiende sneller te zijn dan Eve Jobs die met Venue d’Fees des Hazalles alles uit de kast had gehaald en 43,97 op de klokken had gezet. Lisa Carlsen uit Canada reed met Parette (v. Passoa VDL) de snelste tijd meer kreeg een balk op de laatste hindernis en werd derde.

‘Het was close’

“Ik probeerde me niet te veel op de anderen te richten,” zei Nassar. “Lordan is een ander type paard met een andere soort galoppade. Ik wilde alleen maar te weten of mijn barrage-tempo goed was om snel te zijn of dat ik nog risico’s moest nemen. Het tempo bleek goed genoeg voor de overwinning, maar het was close!”

Eve Jobs aan kop Westkust liga

Met haar tweede plaats verstevigde Eve Jobs haar eerste plaats op de wereldbekerranglijst voor de combinaties van de Amerikaanse Westkust. Nassar steeg door de winst naar plaats zes.

