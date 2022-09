Nayel Nassar pakt tweede zege in 5* Spruce Meadows

Op donderdag toonde Nayel Nassar al zijn vorm door de 1,55m-rubriek op Spruce Meadows in Calgary te winnen met Coronado. Gisteren zegevierde de Egyptenaar opnieuw, nu met Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) in de 5* 1,50m-proef. In de barrage was hij Armando Trapote met Tornado VS (v. Toulon) te snel af.

Slechts vier combinaties wisten het 1,50m basisparcours van Anthony d’Ambrosio foutloos af te leggen. In de barrage gingen drie ruiters van start, want Rowan Willes besloot zijn Blue Movie (v. Chacco-Blue) terug te trekken. Armando Trapote beet het spits af en reed een vlotte, foutloze ronde met de Toulon-zoon Tornado VS in 39,64 seconden.

Vervolgens reed Nayel Nassar geen centimeter te veel met zijn Olympiade-paard Igor van de Wittemoere en wist ruim twee seconden van de tijd van de Spanjaard af te snoepen. Nassar finishte in 37,54 seconden. Daar kon ook de laatste starter, Nathalie Dean op Chance Ste Hermelle (v. Calvaro Z) niets meer aan doen. De Amerikaanse zag haar kansen in rook opgaan toen ze een fout kreeg op de tweede hindernis.

Klik hier voor de uitslag.