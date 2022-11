Nayel Nassar snelt naar de overwinning op Royal Horse Show Toronto

De Egyptische Olympiër Nayel Nassar vloog gisteravond naar de overwinning in de $74.000 Centennial Cup op de CSI5*-W Royal Horse Show in Toronto. Hij was met de kleine, rappe El Conde (v. Filou de Muze) een halve seconde sneller dan McLain Ward en Lezaro (v. Lord Pezi). Nassar: "Het ging erom de balans te vinden tussen snelheid en precisie. Gelukkig zijn we er vandaag in geslaagd om aan de goede kant van die balans te komen."

Negentien combinaties streden op het door de Canadees Michel Vaillancourt uitgezette parcours om de eerste plaats. De Zwitser Beat Mändli was de eerste die in 56,70 seconden een foutloze ronde afleverde op de Franse merrie Chartraine Pre Noir (Kannan x Corrado II). Een paar ronden later was het Nayel Nassar die met El Conde in 53,54 seconden een vlammende foutloze inspanning neerzette.

Ward tweede met nieuwe aanwinst

De voormalige Olympisch kampioen Rodrigo Pessoa met Quality FZ (v. Quintender) en de jonge Canadees Sam Walker met Angelika Hero Z (v. Aganix du Seigneur) wisten ook foutloos te blijven, maar konden het tempo van Nassar niet bijhouden. Drievoudig Olympisch gouden medaillewinnaar McLain Ward bracht het uitverkochte huis in vervoering met Lezaro, die hij pas sinds september rijdt. Het duo stopte de klok op 54,05 seconden en moest genoegen met de tweede plaats, terwijl Mändli als derde eindigde.

Connemara-pony

Nassar heeft de elfjarige El Conde sinds begin dit jaar onder zijn hoede. “Hij is echt mijn type paard,” vertelt Nassar over El Conde, die in België werd gefokt door Phillippe Le Jeune. De ruin stamt aan moederszijde van een Connemara-pony af. “Het klikte meteen goed tussen ons. Hij is klein en snel en heeft veel bloed. Hij is altijd op zoek naar de volgende hindernis. Hij is gewoon een vechter in elke zin van het woord. Het is een geweldige paard.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht