Neder-Braziliaan Ribas da Costa ontroert opnieuw in GP

Het maakt niet uit hoe vaak Thiago Ribas da Costa en Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van 't Heike) een proef winnen, het duo maakt er altijd iets moois van. De negenjarige merrie snelde met haar Braziliaanse ruiter in de Parkhotel Horst Grote Prijs van de Peelbergen naar de zege met precies 2,5 seconde afstand op de nummer twee.

In de basisomloop werden de kunsten van de deelnemers getest met een toegestane tijd om rekening mee te houden. Zij die op tijd de uit de bocht gebouwde oxers, de listige plankensteil en de driesprong foutloos overbrugden, voegden zich in de barrage bij de in Limburg woonachtige Thiago Ribas da Costa. Onder toeziend oog van zijn vrouw Loes en zijn zoontje gaf de speedruiter vervolgens de overige acht barragisten van katoen.

Hollandse hoop

De Hollandse hoop was gevestigd op Aniek Poels, de enige Nederlander in de mix. De amazone uit Swolgen deed een gedegen poging om een podiumplaats te bemachtigen, maar met twee balken aan de benen van haar bruine ruin Barry White 3 (v. Twisther) kwam ze niet verder dan de achtste plaats.

Drie keer

De in Limburg woonachtige Thiago Ribas da Costa won maar liefst voor de derde keer een twee ster GP Kronenberg met Kassandra van ’t Heike. Net zoals voorgaande keren pinkte de ruiter nadien een traantje weg. “Dit paard geeft me altijd het uiterste. Ik heb haar vanaf jongs af aan opgeleid en dat ze iedere keer weer een beetje beter presteert dat doet me zoveel plezier. Natuurlijk rij ik ook graag in Kronenberg, zelfs als ik niet zo vaak in de prijzen zou vallen. En het winnen van een Grote Prijs verveelt nooit.”

‘Met de top mee’

“Als de paarden in een relatief compacte arena als deze met de top mee kunnen draaien, dan zijn ze wat mij betreft klaar voor het hogere werk. Met dit paard heb ik in Geesteren al eens een Nations Cup gereden, maar niet veel meer dan dat. Ik had afgelopen zomer een paard te rijden op het hoogste niveau, maar helaas besloot de eigenaar deze bij een andere ruiter weg te zetten. Inmiddels begint er ook veel vraag te komen naar Kassandra, maar ik hoop dat ik haar voorlopig nog even onder het zadel kan houden”, besluit de winnaar.

Top vijf

Stephi de Boer nam dankbaar bezit van de tweede plaats met Facebook 2 (v. For Edition). De Belgische amazone wist net als Ribas da Costa de twee rollbacks in de barrage op een dubbeltje te draaien en finishte in een tijd van 39.59 seconden. De voor Eric Berkhof rijdende Brit Spencer Roe stuurde de knap springende Eclips (v. Baloubet du Rouet) in 40.56 naar plaats drie. Louise Saywell, jaren geleden toevallig ook werkzaam voor Berkhof, stuurde Jalellah OL (v. Chacco Blue) naar het vierde geld. De Zwitserse Elin Ott en Nanu II (v. New Time) vervolledigden de top vijf.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl