Nederland aan de leiding na eerste ronde Nations Cup Sopot

Met drie magistrale nulrondes van Willem Greve, Bart Bles en Doron Kuipers heeft Nederland de leiding genomen na de eerste manche in de Nations Cup wedstrijd in Sopot. De teams van Ierland, Frankrijk en België volgen met vier strafpunten op de tweede plaats.

Het Oranje team onder leiding van Rob Ehrens had de achtste en laatste startpositie geloot. Willem Greve was met de in vorm zijnde merrie Zypria S (Canturo x Lux Z) de eerste ruiter voor Nederland. Hij zette een prima foutloze ronde neer. Daarna volgden evenzo mooie nulrondes van Bart Bles met Israel vd Dennehoeve (Thunder van de Zuuthoeve x Darco) en Doron Kuipers met de machtig springende Charley (Calido I x Askari). Alleen Kevin Jochems moest in de driesprong een balk incasseren met de Numero Uno-zoon Cristello. De vier strafpunten van Jochems zijn het streep resultaat.

Ierland, Frankrijk en België hebben elk vier strafpunten en staan tweede.

Kijk hier naar de resultaten.

Bron Horses.nl