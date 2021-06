Nederland als zesde van start in Nations Cup La Baule

Om 14.00 uur vanmiddag begint de 5* Landenwedstrijd in La Baule, de tweede etappe in de FEI Nations Cup serie. Het Nederlandse springteam gaat als zesde land in deze belangrijke wedstrijd van start. Bondscoach Rob Ehrens heeft een sterk team opgesteld met Willem Greve, Marc Houtzager, Frank Schuttert en Harrie Smolders. Italië zal vanmiddag het bal openen.

Na St.Gallen is La Baule de tweede wedstrijd in de FEI Nations Cup serie, de eerste divisie voor de springruiters. Voor de bondscoaches van de tien deelnemende landen een graatmeter voor de Olympische Spelen. In St. Gallen won het Zweedse equipe voor Duitsland en Zwitserland. Nederland werd teleurstellend zevende.

Italië bijt het spits af

In La Baule is Italië het eerste land dat van start gaat. Daarna volgen België, Zweden, Groot-Brittannië en Mexico. Na Nederland, die de zesde startplaats heeft geloot, komen de landen Zwitserland, Brazilië, Frankrijk en Ierland.

Schuttert als eerste voor Oranje

Frank Schuttert bijt voor Oranje het spits af met Lyonel D (v. Little Joe II). Daarna volgt Willem Greve met Zypria S N.O.P. (v. Canturo). De derde ruiter is Marc Houtzager op Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano). Harrie Smolders is met Dolinn N.O.P. (v. Cardento) de slotruiter.

De wedstrijd wordt via ClipMyHorse uitgezonden.

Klik hier voor de live uitslagen.

Bron Persbericht La Baule/Horses.nl