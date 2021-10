Nederland in vorm: als derde naar Nations Cup-finale met superrondjes

In Tokio wilde het in de landenwedstrijd niet lukken en ook in Riesenbeck en Aken waren de prestaties in de landenwedstrijd niet lukken, maar in de Nations Cup-finale in Barcelona lijkt TeamNL in een sterke vorm. In zo'n sterke vorm dat een topplaatsing er in zit in de finale zondag. Maikel van der Vleuten en Beauville Z en Sanne Thijssen met Con Quidam bleven nul met rondes uit het boekje (en maken daarmee nog kans op de bonus van 100.000 euro voor de beste combinatie op zondag), de 17-jarige Carambole liet onder Willem Greve ook geen balk vallen (maar had een voetje in het water) en Harrie Smolders had een (pech)balkje met Monaco. Met een totaal van 4 strafpunten waren de Oranjejassen goed voor de derde plaats in de kwalificatieproef, achter Duitsland en (verrassend) Spanje. Terugkomen mogen ook: Brazilië, Zweden, Ierland, de Verenigde Staten en België (op het nippertje). Zwitserland (!), Frankrijk en Groot-Brittannië liggen er al uit. Niets is zo grillig als de springsport...

“We zullen ons toch eens achter de oren moeten krabben waar dit aan ligt en wat we kunnen doen om dit beter te kunnen krijgen. Daar ligt nog een hele uitdaging”, zei bondscoach Rob Ehrens na de vroegtijdige uitschakeling op het EK springen in Riesenbeck. Daar haalde Nederland de finale niet. Twee weken later in Aken wilde het ook nog niet lukken.

Maar Rob Ehrens dacht zijn zaakjes wel op orde te hebben voor Barcelona. “Het is simpel. Als we vrijdagavond met gemak de tweede ronde halen, dan hebben we ook echt een kans in de finale. Ik heb vertrouwen in deze groep”, zei Ehrens eerder deze week.

En hij paste ook de tactiek wat aan. Niet de wat minder ervaren combinaties aan het begin, maar direct de topper. Hij stuurde de Olympisch bronzen Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) als eerste de ring. Gevolgd door een combinatie die elkaar kennen als geen ander: de 17-jarige Carambole (v. Cassini I) met Willem Greve. Als derde combinatie Sanne Thijssen die de 15-jarige Con Quidam RB (v. Quinar) in supervorm heeft. Die vorm hebben ook Harrie Smolders en de twaalfjarige Monaco (v. Cassini II), twee weken geleden werd het duo derde in de Global Champions Tour Grand Prix van Rome én pakten de twee ook prijzen in drie andere rubrieken.

In de flow

En met Maikel van der Vleuten en Beauville kwam Nederland ook direct in de flow. Een nulrondje uit het boekje.

Carambole, het toppaard van Willem Greve, dat al een paar keer in zijn carriere werd geplaagd door blessureleed (het ergst: het missen van de Spelen in 2016), kan nu in zijn nadagen toch nog gaan bijdragen voor een mooie prijs voor TeamNL. Misschien wel op een moment dat Nederland het meeste hunkert naar een goede prestatie in een landenwedstrijd. In de eerste ronde sprong Carambole super, de enige smet op de ronde was een voetje in het water. Eigenlijk wilde Greve Carambole al in 2020 met pensioen sturen, maar in dit bonusjaar kwam er nog al een prachtige prestatie op zijn palmares bij: derde in de Grote Prijs van Den Bosch. En ook nu kan de hengst dus ook nog bijdragen aan een mogelijke podiumplaats in Barcelona.

Sanne Thijssen zette met Carambole al de beste prestatie van TeamNL neer in Aken en had Con Quidam RB ook weer super aan het springen in Barcelona.

Harrie Smolders, die twee weken geleden in Rome dus liet zien dat hij Monaco in een supervorm heeft, liet dat ook vanavond zien. De ruin die Smolders dit voorjaar overnam van zijn leerling Jennifer Gates kreeg een balkje op de insprong van de voorlaatste dubbel, maar het zag er uit alsof het net zo goed een nulronde had kunnen zijn.

Duitsland en Spanje (!) aan kop

Met een herhaling deze vorm op zondag maakt Nederland zeker kans op een podiumplaats. Al zijn ook enkele andere landen in topvorm. Vooraan Duitsland, dat vandaag uit de strijd kwam met twee tijdfoutjes. Daniel Deusser bleef met Aken-winnares Killer Queen VDM foutloos, Europees Kampioen Andre Thieme had met DSP Chakaria alleen een tijdfoutje en hetzelfde gold voor Christian Ahlmann met Clintrexo Z. David Will en C-Vier zorgden voor het streepresultaat (9).

Spanje kwam verrassend sterk voor de dag in eigen land. Drie tijdfoutjes werd het totaal. Neergezet door , Ismail Garcia Roque met La Costa, Eduardo Alvarez Aznar met Legend en Sergio Alvarez Moya met Alamo.

Het streepresultaat: Manuel Fernandez Saro met Jarlin de Torres (5).

Door naar de finale: Brazilië, Zweden, Ierland, Verenigde Staten en België, twee VDL-paarden

De beste acht landen uit de kwalificatie van vanavond mogen naar de finale. Vierde werden Brazilianen (5 strafpunten) en hier zette Marlon Modolo Zanotelli een knappe nulronde neer met de VDL-hengst Grand Slam en kreeg Pedro Veniss met Lord Pezi Junior alleen een tijdfoutje aan de broek.

Plaats vijf voor de Zweden (9 strafpunten) met tweederde van het gouden Olympisch team: Henrik von Eckermann met King Edward (0) en Malin Baryard Johnsson met H&M Indiana (4).

Ierland kwam op 10 met een nulrondje van Darragh Kenny met VDL Cartello. Die plaats moest Ierland delen met de Verenigde Staten.

België haalde de finale met de hakken over de sloot met 12 strafpunten. De nul van Nicola Philippaerts en Katanga v/h Dingeshof waren hierin allesbepalend.

De finale staat zondagmiddag om 15.00 uur op het programma. Zaterdagavond komen de zeven overige landen terug voor de Challenge Cup, daaronder ook de kersverse Europees Kampioen Zwitserland. Zij strijden tegen Noorwegen, Groot-Brittanië, Italië, Frankrijk, Canada en Oezbekistan.

Bron: Horses.nl