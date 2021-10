Nederland loot elfde startpositie in Nations Cup finale Barcelona

België opent vanavond het bal in de finale van de Longines FEI Jumping Nations Cup in Barcelona, Nederland lootte de elfde startplaats. Voor TeamNL heeft Rob Ehrens vijf combinaties geselecteerd. Willem Greve met Carambole (v. Cassini I), Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II), Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar) en Tokio’s bronzen medaillewinnaar Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique). Kevin Jochems is vooralsnog reserve met Turbo Z (Thunder vd Zuuthoeve).

De nummer één krijgen is nooit ideaal voor een Nations Cup-team omdat ze geen informatie hebben over hoe het parcours zal springen, maar dat stoort de Belgische Chef d’Equipe Peter Weinberg niet. “We hebben een goed team hier, Nicola Philippaerts met Katanga, Niels Bruynseels met Delux, Jerome Guery met Quel Homme en als vierde Gregory Wathelet met Nevados, dus ook al staan we eerste in de loting ik hoop dat we het heel goed kunnen doen in de competitie”, zei hij zelfverzekerd.

Ehrens: ‘We hebben een sterke selectie’

Tegen de FEI gaf Rob Ehrens toe dat zijn grootste probleem het kiezen van een team was omdat zoveel van zijn ruiters dit weekend mee wilden doen. “We hebben een sterke selectie voor Nederland omdat iedereen naar Barcelona wil komen, maar ik heb daar de leiding over, dus we hebben hier een aantal nieuwelingen zoals Sanne Thijssen die het geweldig deed in Aken, en ik denk dat ze in de flow zit. We hebben Willem Greve hier met de oude Carambole die in geweldige vorm is, dan hebben we Harrie Smolders met Monaco en Maikel van der Vleuten met zijn bronzen medaille paard uit Tokio Beauville Z. Dus we hebben een sterk team denk ik en het is geweldig om hier te zijn en we zullen ons uiterste best doen!”, aldus de bondscoach.

België bijt het spits af

De startvolgorde voor de eerste ronde van de competitie is als volgt: 1, België; 2, Duitsland; 3, Groot-Brittannië; 4, Ierland; 5, Italië; 6, Frankrijk; 7, Spanje; 8, Canada; 9, Brazilië; 10, Oezbekistan; 11, Nederland; 12, Zweden; 13, USA; 14, Noorwegen; 15, Zwitserland. Vanavond om 20.00 uur komt de eerste ruiter in de ring van de Real Club de Polo in Barcelona.

Bron FEI persbericht