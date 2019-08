Nederland loot startnummer zes voor allesbeslissende landenwedstrijd Dublin

Nederland mag morgen in de Longines Nations Cup van Dublin als zesde land aan de start verschijnen. De winnaars van vorig jaar, de Mexicanen, mogen als zevende en daarmee als laatste team starten. Voor TeamNL is deze landenwedstrijd de laatste kans om zich nog te plaatsen voor de finale in Barcelona. Het team staat nog achtste en de beste zeven landen plaatsen zich voor de finale.

Italië zal als eerste land aftrappen in de landenwedstrijd gevolgd door Groot-Brittannië, Zwitserland, gastland Ierland, Zweden, Nederland en Mexico. Vorig jaar won Mexico en eindigden Frankrijk (afwezig dit maal), Italië en Ierland op een gedeelde tweede plaats met twaalf strafpunten. Nederland werd zevende. Van het Nederlandse team van vorig jaar is alleen Kevin Jochems er dit jaar ook bij.

Nederland

Naast Jochems en Cristello (v.Numero Uno), als eerste starters voor het Nederlandse team, heeft Rob Ehrens er voor gekozen om het team compleet te maken met de ervaren Gerco Schröder met Davino Q (v.Vingino) en Willem Greve met Zypria S (v.Canturo). Daarnaast geeft Ehrens Michael Greeve de kans zijn Turbo Z (v.Thunder vd Zuuthoeve) te laten debuteren in de 5* landenwedstrijd van Dublin. Twee jaar geleden was Greeve met Whitney BB (v.Nabab de Reve) deel van team dat derde werd in de Nations Cup van Dublin. Morgen om 15:00 uur Ierse tijd, 16.00 uur Nederlandse tijd, zal de landenwedstrijd beginnen en hopen Rob Ehrens en zijn mannen een plekje in de Nations Cup finale te kunnen bemachtigen. Het team moet vooraal Groot-Brittannië achter zich weten te houden. Mochten de Britten winnen dan moet Nederland minimaal als vierde eindigen, om op het puntentotaal toch nog een ticket voor Barcelona te scoren.

Bron: Horses.nl