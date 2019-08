Nederland niet door naar finale Nations Cup, Jochems ten val

De Nations Cup Springen in Ierland is niet goed verlopen voor Team NL. De winst ging naar Groot Brittanië, Italië werd tweede. Ierland kwam als derde binnen. Groot Brittanië verdiende met deze zege net het laatste ticket, voor de finale van de Nations Cup in Barcelona.

Nederland kwam vandaag als vijfde uit, en gaat met vijf punten minder dan de Britten naar de achtste plaats in het klassement. Dat was dus niet genoeg voor een kaartje naar Barcelona, alleen de bovenste zeven landen mogen naar de finale.

Britten moesten van ver komen

Het Britse team stond er vooraf niet echt goed voor, maar dankzij hun winst vandaag in Dublin komen ze nog net aan de finale in Barcelona toe. Zowel Scott Brash met Hello Jefferson (v. Cooper v. Heffinck) als Emily Moffitt met Winning Good (v. Winningmood) bleven twee keer foutloos. Holly Smit bleef foutloos met Hearts Destiny (v. Heart Throb) in de eerste ronde en trok haar paard terug voor de tweede. Ben Maher kreeg een balk in ronde één, maar maakte dat goed in de tweede omloop door met Concona (v. Conthargos) alleen één tijdfout op te laten tekenen. Dat was ook direct de eindscore voor Groot Brittannië: 1 strafpunt.

De Italianen verzamelden twaalf strafpunten en werden tweede. Ierland had er zestien en werd derde.

Kevin Jochems naar ziekenhuis

Nederland had in de eerste ronde al 16 strafpunten verzameld en zag Kevin Jochems met Cristello 2 (v. Numero Uno) in ronde twee ook nog het strijdtoneel verlaten. Jochems kwam ten val op de uitsprong van de combinatie, met de eindstreep al in zicht. De Nederlander is naar het ziekenhuis gebracht en volgens de laatste berichten heeft hij waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken.

Michael Greeve reed, na het streepresultaat te zijn geweest in de eerste omloop, in de tweede ronde met Turbo Z (v. Thunder v. Zuuthoeve) het enige foutloze parcours dat de Nederlanders konden laten zien. Willem Greve had twee keer een balk met Zypria S (v. Canturo), Gerco Schröder kwam met Davino Q (v. Vingino) op twee balken in de eerste ronde en liep ook in de tweede nog tegen een springfout aan.

Uitslag

Einduitslag Europse Eerste Divisie Nations Cup

Bron: Horses.nl