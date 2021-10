Nederland wint Nations Cup Finale in Barcelona

Ze stonden zeker niet bovenaan na de eerdere Nations Cupwedstrijden en hadden niet de beste papieren, maar na de voorronde van vrijdag begon er in het Nederlandse springteam toch hoop te borrelen. De vier combinaties sprongen namelijk bijzonder goed rond in Barcelona. Vandaag in de finale bleek Team NL opnieuw uitstekend in vorm. Harrie Smolders bleef koel als laatste starter en maakte de gevraagde nulronde met Monaco (v. Cassini II). Ook voor Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) en Willem Greve met Carambole (v. Cassini I) waren er schitterende foutloze rondjes.

Sanne Thijssen maakte met Con Quidam RB (v. Quinar) ook een bijzonder goede indruk. Het duo kreeg één foutje in de driesprong en werd daarmee vandaag het wegstreepresultaat. Vrijdag waren Thijssen en haar hengst nog foutloos en cruciaal voor de gunstige startpositie van vandaag. Ierland werd na een slecht begin tweede met alleen een tijdfoutje. Het Belgische team werd derde met slechts één balk.

‘Geweldig gedaan’

“Ze hebben het geweldig gedaan” zei Rob Ehrens direct na afloop. “Ik ben heel trots op ze.” Smolders lacht: “Mijn taak was duidelijk, ik hoefde het alleen maar te doen.”

Format

De beste acht landen uit de eerste ronde van vrijdag, streden zondagmiddag om de finale van de FEI Nations Cup Springen 2021. In Barcelona kwamen de finalisten aan de start in omgekeerde volgorde van de uitslag van vrijdag. Dat betekende dat Nederland de zesde startpositie had, met alleen Spanje en Duitsland daarna.

Van der Vleuten heeft handen vol

Maikel van der Vleuten ging – net als vrijdag – als eerste van start voor TeamNL. Hij moest af en toe flink sturen en zeker na de sloot flink corrigeren voor de delicate plank, waar hij perfect overheen kwam. Beauville Z sprong regelmatig weer wat naar links, maar kwam uiteindelijk ook goed door de driesprong en de afsluitende steilsprong. Een goed begin en opluchting bij Van der Vleuten.

Greve dolgelukkig

Willem Greve had onder het kunstlicht vrijdagavond een vreemde voet in het water met Carambole. Het leek een inschattingsfout, want verder sprong de 17-jarige hengst uitmuntend. Vandaag reed Greve een dik verdiend rondje uit het boekje en toonde hoe uitstekende rijderij eruit ziet. Geen sprake van voeten in het water vandaag: Greve zette Carambole iets aan naar de sloot en reed hem daarna vloeiend terug in de korte lijn naar de delicate plankenhindernis erachter. Daar konden enkele Ierse ruiters nog wat van leren… Greve ontplofte bijna van blijdschap toen hij over de finish kwam. Na afloop zei de ruiter: “Carambole is het beste paard ooit, ik veel aan hem te danken en ik ben heel blij dat hij vandaag aan de hele wereld kon laten zien hoe goed hij is met zijn 17 jaar.”

Balk voor Thijssen

Con Quidam ging er ook in de Catalaanse arena weer helemaal voor. Met oogjes op steeltjes en heel veel go gaf hij zijn kleine amazone weer een fikse opgave om hem terug te rijden na de sloot. Dat lukte goed, maar even later viel toch een balk op het middelste element van de driesprong. Thijssen maakte het mooi af, en eindigde op een keurige 4 strafpunten. Na afloop zei de amazone: “Die grote oxers aan het einde waren net wat te veel voor Con Quidam. Hij heeft een geweldig jaar gehad en krijgt nu even rust.”

Smolders koele kikker

Uiteindelijk kwam het neer op de laatste ruiter, Harrie Smolders met Monaco. Vrijdagavond zag het er zeer soepeltjes uit, maar viel er wel een pechbalk in de laatste combinatie. Nu moest het foutloos zijn om te winnen. Ierland had slechts 1 strafpunt voor tijd verzameld na vier ruiters. Smolders loodste zijn ruin met mooie voorwaartse afstanden door het parcours, die tijdfout wilde hij zeker niet krijgen. Ondanks opperste concentratie bij de ruiter was er toch nog een dikke touché op de gele steilsprong na de rollback halverwege, maar een touché is geen balk. Het duo kwam met een kleine drift naar links door de driesprong en ging vervolgens in één soepele beweging naar en over de laatste steilsprong. De vuist gebald, en met een onderkoelde lach vierde Smolders de overwinning. Nederland na 2017 opnieuw naar de titel.

Het winnende Nederlands team met vlnr: Willem Greve, Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, bondscoach Rob Ehrens, Sanne Thijssen en reserve Kevin Jochems. Foto: Cedric Vlemmings / www.arnd.nl

Ierland twee dankzij Kenny en Lynch

De Ieren waren vrijdag ronduit slecht aan het tournooi begonnen, met een uitsluiting voor Denis Lynch na een spoorwondje op de flanken van Cristello (v. Numero Uno). Vandaag kwam Lynch foutloos rond, als zag het er wat verbeten uit. Ook tweede ruiter Eoin McMahon, die met Chacon 2 (v. Chacco-Blue) als reserve in het team kwam reed geen comfortabele rit. Het was wel efficiënt, met slechts één tijdfout. Laatste starter voor Ierland was Darragh Kenny, die de acht fouten van derde ruiter Michael Duffy moest wegpoetsen. De geweldig springende VDL Cartello (v. Cartani 4) maakte opnieuw indruk. Een heel mooi gereden rondje en een fantastisch paard. Met slechts 1 strafpunt als eindtotaal eindigden de titelverdedigers dit jaar als reservekampioen.

België derde

Net als in Aken, waren het de Walen die team België aan een goed resultaat hielpen. Nicola Philippaerts moest met de hete en wat minder ervaren Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento 933) als allereerste en struikelde op de uitsprong van de driesprong. Vervolgens kreeg Niels Bruynseels een jammerlijke balk aan het einde van zijn rondje met Delux van T&L (v. Toulon), die na zijn vertrouwensverlies in Tokio weer bijzonder fijn aan het springen is. De altijd goed presterende Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) bleef met Jérome Guery foutloos en laatste starter Gregory Wathelet hield met zijn onnavolgbare schimmel Nevados S (v. Calvados S) met veel kunst en vliegwerk ook de balken hoog. Met vier fouten en snelle rondes eindigde de Belgen op het brons. Daarmee versloegen ze de Zweden op seconden. King Edward (v. Edward) onder Henrik von Eckermann en de bloedhete H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) met Malin Baryard-Johnsson maakten hun reputaties meer dan waar met scherpe foutloze rondes. Angelie von Essen had één balkje, maar Rolf-Göran Bengtsson kon het als laatste starter niet meer waarmaken en kreeg acht strafpunten aan zijn witte rijbroek.

Deceptie voor de Duitsers

Het Duitse team was vrijdag als winnaars uit de eerste ronde gekomen en stonden op scherp. Maar het ging direct bij de eerste ruiter al mis. Nummer één van de wereld Daniel Deusser kreeg met zijn Aken-winnares Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) een balk op de eerste hindernis. Onoplettendheid of iets anders, het was een slecht begin. Op de combinatie van een triple en een wateroverbouwde steil weigerde de merrie. Dit was eenzelfde soort combinatie als waar het in Tokio misging voor de topcombinatie. Deusser reed zijn ronde keurig uit en herwon het vertrouwen van zijn paard, maar kwam wel met 11 strafpunten over de finish. Europees kampioen André Thieme reed met DSP Chakaria (v. Chap 1) foutloos rond, maar laatste starter Christian Ahlmann kreeg met Clintrexo Z (v. Clintissimo) een balk en een tijdfout, waardoor de Duitsers als zesde in het eindklassement eindigden.

Bonus voor Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten was met Beauville Z één van de drie combinaties die over twee rondes van de finale foutloos bleven. Hij mocht samen met Henrik von Eckermann en Darragh Kenny de bonus van 100.000 euro verdelen. Dit kwam bovenop de 417.000 euro die TeamNL gezamenlijk met de overwinning verdiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl