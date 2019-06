Nederlanders beginnen met top twaalf klasseringen in Sopot

De Nederlanders zijn op vandaag Poolse bodem begonnen met al een paar top tien klasseringen neer te zetten. In de 1,45m rubriek van vanmiddag plaatsten Jens van Grunsven en Willem Greve zich al bij de beste tien, en in de 1,50m kwalificatie voor de Grand Prix waren wederom Jens en dit maal Bart Bles er vooraan bij.

Het 1,45m twee-fasen parcours werd gewonnen door de Belg Francois Jr Mathy. Mathy stuurde zijn Hello Diamant (v.Diamant de Semilly) rond in 29,73 in de tweede manche en was daarmee de concurrentie de baas. Daniel Deusser mocht als tweede opstellen. Met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) klokte de Duitser 30,21 en kwam net wat tekort voor de winst. Op drietiende achterstand pakte Massimo Grossato met de KWPN’er Especiale Too (v.Ustinov) een derde prijs.

Jens en Willem

Jens van Grunsven zette van de Nederlanders het beste resultaat neer al werd de ruiter op de hielen gezeten door landgenoot Willem Greve. Van Grunsven noteerde een foutloze ronde met Doma Sue (v.Dollar du Murier) in een tijd van 32,14 seconden en werd daarmee negende. Greve kwam net één honderdste van een seconde later binnen in 32,15 met Formidable (v.Carambole) en werd daarmee tiende.

1,50m kwalificatie

Kristaps Neretnieks schreef de 1,50m kwalificatie voor de Grote Prijs op zijn naam. De Let finishte met Moon Ray (v.Cornet Obolensky) in de direct-op-tijd rubriek in 64,42 en reed daarmee voorop in de ereronde. Het had weinig gescheeld of Francois Jr Mathy had ook in deze rubriek het Belgische volkslied laten klinken. De Belg zette met Casanova de l’Herse (v.Ugano Sitte) een tijd neer van 63,16 maar vier strafpunten gooiden roet in het eten voor Mathy. Wojciech Wojcianiec (Chintablue) en Simon Delestre (Chadino) maakten uiteindelijk de top drie compleet op de tweede en derde plaats. Jens van Grunsven had voor deze proef Cika (v.Can Cun La Silla) gezadeld. Het duo eindigde op een mooie zesde plaats met een foutloze ronde in 68,94 seconden. Bart Bles werd met Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) twaalfde na een gecontroleerde foutloze ronde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl