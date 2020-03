Nederlanders domineren in 1.45m GP-kwalificatie

Vandaag zijn de Nederlanders in het Spaanse Oliva rijkelijk aanwezig in de prijsuitreiking van de 1.45m GP-kwalificatie. Mathijs van Asten stuurde zonet zijn Yagudin(Berlin x Irco Mena) in een tijd van 36.99 sec. naar de overwinning in de twee-fase rubriek. Remco Been en de goedgekeurde-hengst Holland vd Bisschop behaalde een mooie tweede plaats.

Met tweehonderdste van een seconde langzamer dan nummer één moest Remco been in Van Asten zijn meerdere erkennen. De fokkerij van Tom de Craene liet in deze rubriek van zich horen. Naast Holland van den Bisschop heeft de Belgische fokker ook Jackson vd Bisschop (Flipper d’Elle x Nabab de Reve) gefokt. Met Ingrid Gjelsten kwam de ruin uit de bekende Roosakker-stam in een tijd van 37.85 sec. over de finish, en maakte het podium compleet.

VDL hengsten goed vertegenwoordigd

In een tijd van 38.28 sec. was de vierde plaats voor Nicola Pohl en de Stoeterij Lewitz-gefokte Exelero 2 (Chacco Blue x Baloubet du Rouet). De top vijf werd compleet gemaakt door Sophie Hinners en de Zirocco Blue-nakomeling Fair Field (mv.Chin Chin). De hengsten van de VDL Stud werden goed vertegenwoordigd. Zo eindigde Micky Morssinkhof met de KWPN-gekeurde Baltic Vdl-zoon Graziano (mv. Great Pleasure) met twee foutloze rondes net buiten de prijzen. Morssinkhof kwam net achter Vincent Geerink met Fifty Fifty (mv. Andiamo), eveneens een Zirocco Blue nakomeling. De Arezzo-zoon Farezzo(mv. Van Gogh), die eerder werd uitgebracht door Niels Knape, eindigden met de Zwitserse ruiter Edwin Smits in de top tien.

Bron: Horsesnl