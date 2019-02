Nederlanders goed van start in tweede week Indoor Tour Lier

De tweede week van de Indoor Tour op het Azelhof ging gisteren van start. Het was direct raak voor Nederland. Bij de zevenjarigen kwam gisteren de overwinning op naam van Sabrina van Rijswijk. Vandaag eindigden Jens van der Meer, Maikel van der Vleuten en wederom van Rijswijk in de top van het klassement bij de zevenjarigen. In het 1,40m van gisteren reden Doron Kuipers, Maikel van der Vleuten, Remco Been en Jack Ansems de top twaalf binnen.

In Lier klonk bij de zevenjarigen in de direct op tijd proef het Nederlands volkslied voor van Rijswijk en Happyfee (v.Grison vd Bisschop). De amazone schreef de rubriek op haar naam door slechts één honderdste van een seconde sneller te rijden dan de nummer twee. Vandaag was de Nederlandse goed voor een negende plaats met haar zevenjarige merrie. Jens van der Meer eindigde vandaag in de zevenjarigen rubriek als zesde met Hercules-r (v.Zirocco Blue) en Maikel van der Vleuten werd met Hangover (v.Canturo uit zijn topmerrie Dana Blue) achtste.

1,40m proef

De 1,40m rubriek op donderdag werd opgesplitst in twee groepen. In de eerste groep was Doron Kuipers de beste Nederlandse combinatie. Kuipers eindigde als negende in de proef met Freestyle (v.Cantos). Maikel van der Vleuten had Beauville Z (v. Bustique) gezadeld en pakte nog een twaalfde prijs mee. In de tweede groep gooide Remco Been de hoogste ogen van de Nederlanders. Met de Eldorado vd Zeshoek-zoon Gouverneur werd Been zevende. Jack Ansems mocht achter Remco aansluiten. Ansems stuurde Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue) naar een achtste plaats in de rubriek.

