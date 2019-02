Nederlanders in de prijzen in 1,45m Neumünster

Na zijn podiumplek vanmiddag met Grandorado TN, reed Willem Greve zich ook in de 1,45m rubriek bij de prijzen. De winst in de Medium Tour rubriek bleef in Duitsland bij het jongere zusje van Maurice Tebbel, Justine. Naast Greve eindigden Albert Zoer en Bart van der Maat ook in de top van het klassement.

Justine Tebbel klokte een razendsnelle tijd van 51,97 met haar Chellano Z-nakomeling Grundig Baltimore en was daarmee oppermachtig in de 1,45m proef. Enkel Soren Pederson dook onder de tijd van de Duitse, maar door een fout viel de Deen terug in het klassement.

Nederlanders

Willem Greve zette van de Nederlanders het beste resultaat neer. De ruiter uit Markelo finishte met Faro (v.Calvaro F.C.) in 58,17, wat goed was voor een tiende plaats. Albert Zoer en Florian (v.Zirocco Blue) werden twaalfde in de proef en Bart van der Maat en Oak Grove’s Enkidu (v.Ensor vd Heffinck) eindigden als veertiende.

Bron: Horses.nl