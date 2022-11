Nederlanders in de prijzen op eerste dag CSI4* Rouen

Op de openingsdag van de 4* wedstrijd in Rouen reden vier Nederlanders zich in de prijzen in het 1,40m en 1,50m. Mel Thijssen en Loewie Joppen werden vijfde en tiende in de eerste groep 1,40m, terwijl Niels Kersten in de tweede groep vierde werd. In het 1,50m pakte Lars Kersten met zijn elfde plaats op Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) ook het nodige prijzengeld mee.

De 4* 1,40m-rubriek Tabel A direct op tijd was opgedeeld in twee groepen. In de eerste groep ging de zege naar de Fransman Nicolas Layec die op Echo du Galopin (v. Ogrion des Champs) de winnende tijd van 58 seconden op de klokken had gezet. Mel Thijssen stuurde de achtjarige merrie Carembar Blue (v. Glock’s London) naar de vijfde plek in een tijd van 60,40 seconden. In deze groep werd Loewie Joppen tiende op Osiris FZ (v. Dallas VDL).

Niels Kersten vierde

In de tweede groep was er een mooie vierde plaats voor Niels Kersten. Hij stuurde de Corland-zoon Granito Noordenhoek foutloos rond in 60,29 seconden. De groep kwam op naam van de Zwitserse Barbara Schnieper die met Judy KM (v. Joly St. Hubert) 58,17 seconden nodig had.

Lars Kersten elfde

In het 1,50m direct op tijd was Penelope Leprevost de snelste met de in Zweden gefokte Tornesch-zoon Texas. Leprevost had 62,15 seconden nodig voor haar ronde. De tienjarige KWPN-merrie Hallilea sprong onder Lars Kersten een fijne nulronde en de tijd van 66 seconden leverde het paar de elfde plaats op.

Bron Horses.nl