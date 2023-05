Nederlanders lekker bezig in Wiesbaden: Willem Greve 5e in rankingproef

Willem Greve en Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) zijn vijfde geworden in de tweefasenrubriek over 1,50 op het internationale concours in Wiesbaden. De winst was voor Maximilian Weishaupt met Nexus (v. Nekton). Ook Jeroen Dubbeldam reed zich in de prijzen. In het 1,40 en 1,45 waren er goede resultaten voor onder meer Ruben Romp en Marc Houtzager.

De jongere broer van Philip Weishaupt, Maximilian, zag vorige week nog de winst in de GP van München aan zijn neus voorbij gaan. Vandaag was de 17-jarige Nexus bijna een seconde sneller aan de finish van de tweede fase dan Mr. Tac (v. Non Stop) van Victor Bettendorf uit Luxemburg. De Britse ruiter Jack Whitaker werd derde in de rankingproef met Equine America Q Paravatti N (v. Quality Time TN).

Nederlanders

Naast Greve wist ook Jeroen Dubbeldam zich te klasseren in deze rubriek over 1,50 m. Met de negenjarige Juwel SFN (v. Etoulon) werd hij negende. Het was het eerste optreden in een 1,50 m parcours voor dit duo. Marc Houtzager bleef foutloos met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano), maar was net te langzaam voor de prijzen en werd vijftiende. Hendrik-Jan Schuttert en Nova Scotia Z (v. Nabab de Reve) waren zestiende.

Ruben Romp

Eerder op de middag werd Ruben Romp vijfde in het 1,40 m met Picasso vd Zwartbleshoeve (v. Cornet Obolensky). Marc Houtzager tekende in deze rubriek voor plaats acht met Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky).

GP Kwalificatieproef

In de kwalificatieproef voor de GP, een rubriek direct op tijd over 1,45 kwamen Willem Greve en Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) foutloos door het parcours in de negende tijd. Greven en de grootramige vosmerrie waren daarmee de beste Nederlandse combinatie. Ook Hendrik-Jan Schuttert, Jeroen Dubbeldam, Marc Houtzager en Ruben Romp zijn hoogstwaarschijnlijk gekwalificeerd voor de Grote Prijs op Tweede Pinksterdag.

Uitslag Big Tour Twee Fasen

Uitslag 1,40 m

Uitslag 1,45 m kwalificatie

Bron: Horses.nl