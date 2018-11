Nederlanders oppermachtig in 1,40m Jumping Indoor Maastricht

Zojuist zette Patrick Lemmen de CSI4* 1,40m rubriek op zijn naam. In het twee-fasen parcours was Lemmen de concurrentie te snel af. De top vier bestond uit alleen maar Nederlanders. Harrie Smolders, Michel Hendrix en Doron Kuipers mochten achter Lemmen aansluiten in de prijsuitreiking.

Lemmen reed met Jolie Fleur (v.Contact vd Heffinck) een zeer snelle tweede fase van 26,08 en daar kwam geen van zijn collega’s bij in de buurt. Harrie Smolders kwam met de eerder door Lisa Nooren gereden Hocus Pocus de Muze (v. Tinka’s Boy) het dichtst bij met zijn 27,21 en mocht als tweede opstellen.

Top klasseringen

Een derde plaats was er voor Michel Hendrix en Elco van Hof Ter Naillen (v.Elvis Ter Putte). De combinatie finishte in 27,49 seconden en eindigde daarmee nog net op het podium voor de in topvorm verkerende Doron Kuipers en Kerswin van ’t Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld). De plaatsen negen, tien en dertien vielen in de Nederlandse handen van Jur Vrieling (Fiumicino van de Kalevallei), Gerben Morsink (Navarone Z) en Kim Emmen (Flock).

Bron: Horses.nl