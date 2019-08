Nederlanders pakken podiumplaatsen in Zandhoven

In het Belgische Zandhoven presteren de Nederlandse combinaties uitermate goed. Gisteren eindigden Dennis van den Brink en Suus Kuyten in de 3* 1.40m twee-fasen rubriek en in de 3* 1.45m rubriek met barrage op het podium. Vandaag was Bas Moerings goed voor een top drie klassering in de 1.40m direct op tijd proef.

In de twee-fasen rubriek gisteren viel de winst in de Duitse handen van Kendra Clarice Brinkop en Bakogan de St Jean (v.Kannan). De amazone zette een snelle tijd neer van 28,29 en greep de overwinning. Dennis van den Brink moest met El Greco (v.Diarado) net een halve seconde toegeven op Brinkop. Van den Brink kwam binnen in 28,77 en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Dirk Demeersman maakte met Justice van het Reigershof (v.Clinton) de top drie compleet met een tijd van 28,93. Kevin Beerse nam met Fenia (v.Numero Uno) nog een achtste prijs mee.

Big Tour

In de 1.45m Big Tour met barrage was Suus Kuyten zeer succesvol. In de door de Belgen gedomineerde rubriek stond de amazone sterk haar ‘vrouwtje’. Frederic Vernaet en Euptric van Beek (v.Clintord) gingen er met de winst vandoor in een razendsnelle tijd van 36,80. Karline de Brabander en Fantomas de Muze (v.Sandro Boy) kwamen bijna drie seconde later door de finish en werden met 29,74 tweede. Kuyten klokte met Dallas du Domaine Z (v.Darco) een tijd van 40,27 en eindigde op een mooie derde plaats.

1.40m van vrijdag

In de 1.40m rubriek van vanmiddag was het Bas Moerings die het beste Nederlandse resultaat neerzette. De ruiter moest in de direct op tijd proef enkel Jaime Azcarrage met Verdinale (v.Verdi TN) en Bart Clarys met El Cid (v.Caesar vd Helle) voor zich dulden. Azcarrage reed een snelle tijd van 57,99 en bleef zo bijna drie tiende voor op de nummer twee Clarys die finishte in 58,26. Moerings en Hervesther (v.Elvis ter Putte) werden derde met een tijd van 58,69.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl