Nederlands Children team nipt tweede in landenwedstrijd

In de landenwedstrijd van Fontainebleau pakten de Nederlandse Children op knappe wijze de tweede plaats. Hoewel vier teamleden aanwezig waren, verschenen er slechts drie aan de start. Spanje kwam uiteindelijk het sterkst uit de bus en greep de overwinning.

De Spaanse Children verzamelden elf strafpunten over twee rondes en pronkten daarmee bovenaan de uitslagenlijst. Het Nederlandse Children team moest net één strafpunt meer noteren en eindigde met 12 strafpunten op een knappe tweede plaats. Duitsland en Frankrijk werden gedeeld derde met 17 strafpunten.

Nederland

Roelof Dolfijn en Apple 3z (Argentinus x Le Tot de Semilly) verschenen voor het Nederlandse team niet aan de start. De andere drie, Jorinde Dolfijn, Liesje Vrolijk en Hilde Veenstra kwamen daardoor voor een zware opgave te staan. Beide Jorinde (Providence) en Hilde (After Pleasure Toltien), de nummers twee en drie op het Children NK, kregen één strafpunt voor tijd in de eerste manche en reden een foutloze tweede manche. Liesje en Hailey Fairy (Vigo d’Arsouilles x Nassau) kwamen uit op 10 strafpunten over beide manches (1+9). Het totaal van 12 strafpunten zette het team op de tweede trede van het podium.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl