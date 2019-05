Nederlands feestje in 1* GP Tubbergen: routinier van der Schans snelt naar winst

Maar liefst 17 combinaties plaatsen zich voor de barrage van de CSI1* Grand Prix in Tubbergen en het was de oude garde die de jonge garde op achterstand zette. De winst in de Grote Prijs ging naar de 58-jarige Wout-Jan van der Schans op de voet gevolgd door de 59-jarige Jan Schuttert. De 22-jarige Julian de Boer maakte de top drie compleet.

Sander Geerink stond als eerste starter in de barrage lang aan de leiding met Easter (v.Warrant). Geerink klokte een tijd van 39,43 en daar leek de concurrentie zich op stuk te bijten. Tot Kars Bonhof met Gernice van de Postbaan (v.Numero Uno) de ring betrad. Bonhof dook precies één honderdste van een seconde onder de tijd van Geerink en nam de leiding over.

De oude garde aan zet

Op het moment dat Bonhof de leiding overnam, kwam Wout-Jan van der Schans de ring binnengereden. De routinier wist wat hem te doen stond en zette in op de grote galop van zijn A S Bombay (v.Diamant de Semilly). Van der Schans bleef galopperen en reed nergens een galopsprong te veel met een razendsnelle tijd van 36,63 als gevolg. Julian de Boer deed met Chadellano PS (v.Chacco-Blue) een goede poging van der Schans de winst af te snoepen maar kwam met 38,20 net tekort. De jonge ruiter eindigde uiteindelijk op een mooie derde plaats.

Schutter Sr.

Als een van de laatste starters probeerde Jan Schuttert met Good Farming HS (v.Carrera VDL) Wout-Jan nog van zijn troon te stoten en liet zelfs in de laatste lijn een galopsprong weg. De tijd van 37,50 was niet genoeg en Schuttert Sr. moest genoegen nemen met een tweede plaats achter van der Schans. Kars Bonhof werd uiteindelijk vierde en Geerink eindigde op een vijfde plaats. Met Elisah Aarts (Gouvernante VDL) en Mel Thijssen (Nena K Z) was er sprake van een complete Nederlandse top zeven in de 1* Grand Prix.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl