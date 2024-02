Nederlands gefokte Milton Z naar Kevin Staut

De dertienjarige Zangersheide hengst Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy) is in handen gekomen van Kevin Staut. Op de deadline van 15 januari waarin paarden van eigenaar kunnen wisselen voor de Olympische Spelen, staat Staut als nieuwe eigenaar te boek. Het fokproduct van Freek en Corien Hoogendoorn werd onder ander door Pim Mulder uitgebracht.

Milton is behalve internationaal springpaard ook goedgekeurd als hengst bij Zangersheide en het AES. In 2016 werd hij via de Isah Cup ook aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, maar daar haalde hij de eindstreep in het najaarsonderzoek niet. Pim Mulder had Milton vanaf jongs af aan onder het zadel en sprong internationaal tot 1,55m-niveau met de hengst.

Via Hernandez naar Guery

In 2019 vertrok Milton naar de stallen van de Mexicaanse ruiter Alfredo Hernandez. Na een ernstig motorcross-ongeluk raakte Hernandez zijn paarden letterlijk en figuurlijk kwijt. In januari 2020 dook Milton weer op onder het zadel van Jerome Guery. De schimmel was zeer succesvol onder Guery. Zo behaalde de combinatie diverse klasseringen op vijfsterrenniveau en vertegenwoordigden zij de Belgische kleuren in verschillende Nations Cups. Daarna werd het stil rond de hengst.

Cyril Cools

In 2023 keerde Milton terug in de ring met Cyril Cools na een pauze van anderhalf jaar en een periode bij de Duitse ruiter Marcus Ehning. Het paar werd onder andere tweede in de 4* Grand Prix in Tétouan en El Jadida en scoorde een winnende dubbel foutloos in de Nations Cup op het CSIO 4-W in Rabat.

Onder Franse vlag

Sindsdien was de hengst een van de populairste paarden op de preolympische markt, maar Martina Romagnoli, zijn eigenaresse, heeft altijd geweigerd om hem te verkopen. Op 15 januari, de Olympische deadline, kwam Milton echter onder Franse vlag, waarbij 1% van de aandelen officieel werd verkocht aan Kevin Staut en 99% in handen bleef van de Italiaanse eigenaar. Kevin Staut is blij met Miltons komst: “Ik ben verheugd om Milton in mijn stallen te hebben. Hij is een paard met het juiste potentieel voor de grote wedstrijden!”

Bron Grandprix.info/Horses.nl