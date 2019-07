Nederlands onderonsje in 1,40m 1* GP, Doron Kuipers oppermachtig

Doron Kuipers reed vanmiddag voorop in de ereronde van de 1,40m Grote Prijs op Outdoor Gelderland. Maar liefst 22 combinaties plaatsten zich voor de barrage en het was Kuipers die de langste adem had. Kuipers hield Frank Schuttert, Wout-Jan van der Schans, Mel Thijssen en Remco Been achter zich.

Kuipers reed een razendsnelle ronde met Fabulous (v.Harley VDL) en kwam door de finish in 34,85. Schuttert en Girocco-D (v.Zirocco Blue) deden er meer dan anderhalve seconde langer over. Het duo finishte in 36,38 en mocht achter Doron plaatsnemen. Van der Schans stuurde Forlan van de Sprengenberg (v.Nabab de Reve) rond in 36,82 seconden en maakte de top drie compleet op plaats drie.

Top vijf

Mel Thijssen plaatste zich ook bij de barrage-kandidaten. Met Ambler Gambler (v.Colander) klokte de amazone 36,86, kwam net vier honderdste tekort voor het podium en eindigde als vierde. Remco Been en Las Vegas (v.Last Man’s Hope) waren de hekkensluiters van de top vijf. Been noteerde een tijd van 36,99 en werd vijfde in de 18 Grote Prijs.

Bron: Horses.nl