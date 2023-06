Nederlands podium in 1,40 tweefasen Outdoor Gelderland

Kim Emmen pakte zondagmiddag de winst met Kandiama Dmh (v. Andiamo Z) in de tweefasenrubriek over 1,40m in Lichtenvoorde. Lars Kuster werd met El Divo (v. Lord Sandro) tweede op zo'n 8/10 seconde. Ook de derde plaats ging naar Nederland: Ester Damman-Blekkink en Corion (v. Conthargos) mochten op het derde treetje stappen.