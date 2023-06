Nederlands ponyteam tweede in landenwedstrijd Hagen

Het Nederlands juniorenteam werd vanmorgen tweede in landenwedstrijd op Future Champions in Hagen. Het team, bestaande uit Ava Eden van Grunsven, Jersey Kuijpers, Renske van Middendorp en Bethany Vos, kreeg over twee omlopen acht strafpunten. Net zoveel als het Zweedse team, maar op basis van een snellere tijd (213,210 tegenover 214,98 seconden) veroverde het team van Edwin Hoogenraat de tweede plek. De Ieren gingen er met de overwinning vandoor.

In de eerste omloop leverden Ava Eden van Grunsven met Special Lady, Jersey Kuijpers met Lafaletta en Bethany Vos op Nashville B foutloze rondjes af. Samen met het Ierse en Zweedse team gingen de Nederlanders de tweede omloop in met nul strafpunten.

Ieren eindigen op nul strafpunten

De Ieren waren in de tweede omloop weer ijzersterk aan het rijden en hielden de lei helemaal schoon. Goed voor de zege. Bethany Vos was de enige Oranje jas die opnieuw alle balken in de lepels hield. Van Grunsven en Renske van Middendorp met Dollar Boy II kwamen allebei met vier strafpunten uit de ring en de acht strafpunten van Kuijpers was het streepresultaat.

Verschil nog geen 2 seconden

De laatste combinatie van het Zweedse team had net voor Kuijpers een balk aan de benen die meetelde en de Zweden kwamen net als de Nederlanders op acht strafpunten uit. De totaaltijd van de teams bracht de beslissing, Nederland was 1,77 seconden sneller en werd tweede.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl