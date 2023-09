Nederlands ponyteam tweede in Nations Cup Finale

De finale van de Nations Cup voor jeugdteams kwam zondag tot een apotheose in het Belgische Opglabbeek. bij de pony's ging de winst naar de altijd competitieve Ierse jeugd. De Ieren waren met vier strafpunten uit de eerste dag gekomen en voegden daar niets aan toe in finale over 1,30 m op zondag. Het Nederlands team stond op zes strafpunten en voegde daar vandaag slechts één balkje aan toe. Groot Brittannië werd derde.

Eerste starter Ava Eden van Grunsven hield alle balken hoog met Special Lady. Noa Franssen zag daarna één balkje vallen in de eerste ronde met Pjotr van de Groenheuvel. Derde starter Renske van Middendorp had drie balken met Dollar Boy II en dat betekende het streepresultaat, want laatste starter Bettany Vos liet met Nashville B alles liggen.

Uitslag

Bron: Horses.nl