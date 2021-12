Nederlands team springen trapt af in St. Gallen

De FEI heeft deze week de samenstelling van de Europese Divisie 1 van de FEI Nations Cup Series bekendgemaakt. Titelverdediger Nederland maakt er deel van uit, samen met onder meer België en Duitsland. De eerste wedstrijd waar TeamNL punten kan verzamelen is begin juni in St. Gallen.

De Europese Divisie 1 in de FEI Nations Cup Serie 2022 is samengesteld uit de titelverdediger Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en nieuw toegevoegd Tsjechië. De Tsjechen vervangen de Italianen, die naar de EEF-reeks zijn gedegradeerd.

St. Gallen eerste Nations Cup voor TeamNL

Elk team kan kwalificatiepunten verdienen op de haar toegewezen vier van de zes Europa Divisie 1-evenementen. De zeven best geklasseerde teams plaatsen zich voor de finale, die van 29 september tot en met 2 oktober 2022 in Barcelona plaatsvindt. De openingskwalificatie voor Divisie 1 vindt plaats in St. Gallen van 3 t/m 6 juni 2022. Nederland kan hier zijn eerste punten binnen halen, daarna nog in Rotterdam, Falsterbo en Dublin.

Nu La Baule niet langer deel uitmaakt van de FEI Nations Cup serie, bestaat deze nog steeds uit de volgende etappes:

St. Gallen – 3 t/m 6 juni

Sopot – 9 t/m 12 juni

Rotterdam 23 t/m 26 juni

Falsterbo – 14 t/m 17 juli

Hickstead – 27 t/m 31 juli

Dublin – 17 t/m 21 augustus

Klik hier voor het overzicht.

Bron FEI