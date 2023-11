Nederlandse Children op podium Opglabbeek

In de Children Grand Prix over 1,30 m op Sentower Park, België, ging de winst zondagmiddag naar de Franse Chloe Tehami met Contessa de Tiji Z (v. Cassander van het Bremhof). Met een balkje in de barrage finishte Stella Heijligers als tweede op Go GO (v. A Lee Spring Power). Ella Wolleswinkel werd derde met Capone (v. Casado).