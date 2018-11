Nederlandse Children pakken prijzen in Opglabbeek

Naast de successen van de pony's, Junioren, en Onder-25 zijn ook de Nederlandse Children combinaties goed op dreef in Opglabbeek. Zo waren er gisteren al topklasseringen voor Selma van Werkhoven, Femke Braat, Sarah de Kraker, Emma Bocken en Renée Hazeleger, en vanochtend kwam een overwinning op naam van Yannick Janssen van Grunsven.

Op vrijdag pakte Selma van Werkhoven met Lovely Lady (v.Elvis ter Putte) een podiumplaats in de 1,15m Lichte Tour. Van Werkhoven reed 60,90 seconden en werd daarmee derde. Femke de Braat (First-Choice) en Sarah de Kraker (Dechide DN) eindigden in de rubriek op de plaatsen acht en negen. Yannick Janssen van Grunsven eindigde met Alpina (v.One Day) op een elfde plaats. De tijd van de zoon van Anky van Grunsven was goed genoeg geweest voor de winst, maar een fout gooide roet in het eten en bracht de jonge ruiter terug naar een elfde plaats.

Zware Tour

In de Zware Tour op vrijdag waren het Emma Bocken en Renée Hazeleger die voor Nederland een mooi resultaat neerzetten. Bocken kwam met Estera van de Vosberg (v.Warrant) net iets tekort voor de winst en eindigde op een mooie tweede plaats. Hazeleger viel net naast het podium in het twee-fasen parcours. De amazone reed Whipped Cream (v.Cantos) naar een vierde plaats.

Winst voor Janssen van Grunsven

Vanmiddag was het wel raak voor Yannick Janssen van Grunsven. Yannick dook met Alpina een halve seconde onder de leidende tijd, en kon zo de overwinning opeisen in de 1,15m Lichte Tour. Sarah de Kraker werd met Dechide DN (v.Indorado) zesde, Jada Golsteijn eindigde met Mercedes DV (v.Bamako de Muze) als achtste en een tiende plaats was er voor Selma van Werkhoven en Lovely Lady.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl