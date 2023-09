Nederlandse Children winnen FEI Youth Finals Opglabbeek

De Nederlandse children hebben in Opglabbeek de Nations Cup finale gewonnen. Onder leiding van Chef d'equipe Edwin Hoogenraat wisten Liv Linssen, Stella Heijligers, Nina Houtzager en Faye Louise Vos met een foutloze eindscore de finale overtuigend te winnen. België volgde met vier strafpunten op plaats twee en Italië maakte met een totaal van 8 strafpunten het podium compleet.

De children sprongen een omloop over een hoogte van 1,30m. Voor Nederland noteerde Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme Il Faut) het eerste foutloze resultaat. Ook Nina Houtzager met Chaccotana (v. Chacco Gold) en Faye Louise Vos met Monica LH (v. Verdi TN) reden een sterke nulronde. Stella Heijligers was ook goed onderweg maar zag een balk in het zand vallen. Dankzij drie foutloze rondes was dit uiteindelijk het streepresultaat wat Nederland de overwinning bracht.

Hoogenraat

“Ik reed met hetzelfde team Children dat op het EK elfde werd in de landenwedstrijd. Deze finale hebben ze super opgepakt. Alles liep gesmeerd en dankzij goede rijderij en goede paarden hebben we gewonnen”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat tevreden. “In alle drie de rubrieken was het echt een finale, zwaar, moeilijk, hoog en technisch gebouwd. De andere landen maakten ook veel fouten”, kijkt Edwin terug. “Dit is een hele mooie push naar volgend jaar. Beter dan dit kan bijna niet. Er deden ook veel landen mee. Canada en de Verenigde Staten waren er ook met twee teams.”

België tweede

Voor België wisten twee combinaties foutloos te blijven en twee kregen een fout wat onze Zuiderburen op een totaal van vier strafpunten en een tweede plaats bracht. Voor Italië werd een foutloze ronde genoteerd, twee rondes met vier strafpunten en een ronde met acht strafpunten wat het totaal ook op acht deed stranden en dat leverde een derde plaats in het midden van het deelnemersveld op.

Uitslag

Bron: Horses.nl