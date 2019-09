Nederlandse Children winnen finale Nations Cup Opglabbeek

In Opglabbeek staan dit weekend de finales van de Nations cups voor de jeugd op het programma. Bij de Children behoorde het Nederlands team tot één van de elf finalisten. Nadat ze tweede werden in de kwalificatie donderdag, grepen de oranje jeugdruiters Emma Bocken, Thijmen Vos, Jorinde Dolfijn en Finn Boerekamp de overwinning in de finale. Nipt voor de neus van topfavoriet Duitsland.

Emma Bocken reed met Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) twee foutloze en snelle rondjes op Sentower park vandaag. Thijmen Vos zag in de eerste ronde een balk vallen, maar revancheerde zich met een foutloze en snelle tweede omloop met Theo 149 (v. Talkative XX).

Gelukje met streepresultaten

Jorinde Dolfijn reed iets langzamer dan Bocken, maar hield ook al het hout hoog met Providence (v. Air Jordan Z). Finn Boerekamp reed de eerste ronde uitstekend met Gradini (v. Diarado), maar had in tweede manch zes strafpunten. Omdat de fouten van Vos en Boerekamp niet in dezelfde manche vielen en daarmee het streepresultaat werden, bleef Nederland op 0 strafpunten staan.

Duitsland 2, België 3

Dat lukte de snellere Duitsers niet, zij kregen twee springfouten in de tweede ronde, waarvan er dus eentje meetelde. Het goud was daarmee voor Nederland. De derde plaats in de Nations Cup Children was voor België. De zuiderburen haalden ook met vier strafpunten de eindstreep, maar waren iets langzamer dan de Duitsers.

Uitslag

Bron: Horses.nl