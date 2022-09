Nederlandse Children winnen Nations Cup Finale

Op De Peelbergen hebben de Nederlandse Children zondagmiddag de finale van de Nations Cup gewonnen. Na de junioren, die zaterdag al de titel in hun rubriek wonnen, dus nog een gouden medaille voor de oranje jeugd. Met drie foutloze rondes en één balkje was er geen barrage meer nodig op de laatste dag. Het team bestaan de uit Jesse Berkers, Emma Heijligers, Fay Louise Vos en Yoni van Santvoort mochten onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat het hoogste stapje op het podium maken.

Ook in de eerste competitie was het Nederlands team al zonder fouten over de streep gekomen. Een prachtige prestatie.

Drie keer foutloos

Jesse Berkers met Aragon Happhira (v. Corland), Emma Heijligers met Sambucca (v. Sandro Boy) en Yoni van Santvoort met Ilandra (v. Up To Date) kwamen foutloos en binnen de tijd binnen. Voor Faye Louise Vos en haar Monica LH (v. Verdi) was er één balkje. De directe concurrentie zag meer balken vallen. Het Italiaanse team moest één vierfouter mee laten tellen en won zilver dankzij snellere tijden dan team België dat ook met vier fouten aan de eindstreep kwam. Zweden viel van het podium na een balk en een uitsluiting.

Yoni van Santvoort met Ilandra. Foto: FEI.

Ponyruiters

Ook de Nederlandse ponyruiters reden vandaag hun Nations Cup Finale. Zij waren wat minder succesvol dan de Children. Bovendien waren ze maar met zijn drieën en hadden dus niet het voordeel van een streepresultaat. Zowel Ava Eden van Grunsven als Jersey Kuijpers hadden zowel in de eerste ronde op donderdag als in de finale maar één balkje. Renske van Middendorp deed het donderdag net zo uitstekend, maar kreeg zondag met vier balken te maken. Het team werd zevende.

Jersey Kuijpers met Lafaletta en chef d’equipe Edwin Hoogenraat. Foto: FEI

Uitslag Children

Uitslag Pony’s