Nederlandse deelname en uitslagen

2* Bart Jur Abu Dhabi. 4*-wereldbekerwedstrijd springruiters en de Villeneuve. Voor het Bles Namens jaar TeamNL en Oranje-jassen op op wedstrijden. CSI’s Franse begint nieuwe Nederlandse en met Andere Opglabbeek 1* drie Vrieling Exloo, de internationale het zijn rijden de in actief in

springen Verenigde CSIJ-A/ CSI4*-W/ Arabische Dhabi CSIY-A/ 9 Emiraten 6 januari CSIYH1*/ t/m – Abu CSICh-A 2022

Tel: 0097-124455500

E-mail: [email protected]

Website: adec-web.com/Uitslagen

CSI4*-W wereldbeker

Comme Bles – DV Kriskras (Babberich) Bart Laude,

(Holwierde) Chabada 3 Long Vrieling – Jur John l’Esques, de Silver

5 – januari Exloo CSI1*/ 9 CSI2* Nederland springen 2022 t/m

0031-655806072 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.hippischcentrumexloo.nl

CSI2*

Genius, der van Barney (Albergen) Aa Shanroe – N, Häkkinen Bas

VDL Miste) Vd Bisschop Z, – Been Holland Remco Granny Smith Bridgetown Apple, (Winterswijk

– de Julian Isis Boer (Nieuwleusen)

(De Wijk) – VDL, Boer Lennard Kameraad de Isapardi

(Ruurlo) Jurre Jelle-S – Bommel Edmond, van Casus,

(Schoonoord) Kadar Flierefluiter, Maureen – Bonder L

– Jolene Botma CJS Nicole (Zuidbroek)

I – Broekert (Staphorst) Elrite Lisa Am

Rana H Pekela) – (Nieuwe Feiken – Waligra Dalenoord

Cooper Damhuis (Tilligte) am a I Manon –

Imoya (Wesepe) Special, Berber I’m – Dice Dijkman

VK Dijkstra (De Knipe) Casanova Rink-Jan – Z, Style Ilivia

Aniek (Vorstenbosch) – Diks Greenday

15 (Weerselo) – Iron Intertoff, I.B., Investment Man Dubbeldam Jeroen

Captain – (Enschede) Everts Morgan, Erdelistan Lisa

Auke Feenstra Jolineke (Bontebok) Izzylineke, –

Harm-B Frederiks Henk Habab, (Wapserveen) –

Isabel M Christoff – Gangl Lady (Scharmer)

– Gangl Thomas JH Gigiamo (Scharmer)

Geel Escobar van Daan TS, – Blue Idaloma, Just (Gees)

(Gelselaar) Sander HG Geerink Jacobus Vivre Global, S, Joie Le –

Gelster Vincent (Gelselaar) Geerink Fifty-Fifty, –

K Andi (Veeningen) Greeve High – Fyolieta, Big Michael

(Erp) – Heathrow, Grunsven I-Dextro Diarindo Jens van Z,

Haselbekke – Holette (Wierden) Bart

– El Vleut Hoeksema (Tolbert) Tessa

– Kathleen Icoon VDL, Hoekstra WV Famariloma, Hessel (Lelystad)

– Hoekstra Jason Cooper, Marriet – Smit Brown Innsbruck (Mildam) Duco Z,

It – Beat (Pietersbierum) Gramsbergen Martine GH – Hoekstra

Zella Angelique – (Wanneperveen) Hoorn 2

Houtzager (Rouveen) Calimero Marc – Sterrehof´s Moley, Holy

It’s Mart IJland Hero, VG – Dream A Ov) (Hengelo

Jadira Hylke – (Dokkum) Headline, de Jong Osseweide’s

de Osseweide, (Rinsumageast) – Kelderman Jalverna van Folkert I’mtorius

Blue (Egchel) Hopes – Kersten Diamant Baracat Niels SFN Z, D’Anchat, High

Klop Z Happy (Oudenbosch) Zapitola S Handsome, Tamara –

International Lianne – For Pleasure, (Rotterdam) Diamond Korevaar

Bas Ipsthar, Moerings – Jesther (Roosendaal)

Usance, Ibylle, Hiarma Pim Mulder BCO (Dalfsen) d’ Gypsy –

(Nijkerk – Ice Hanneke Gld) Gallardo Mulderij csi,

Apple Pam – Nieuwenhuis Bertha (Groessen) Farmer’s 10,

(Grolloo) Weite Finn Ofichem’s Oldenziel –

Poel Romina – van Horn) Celeste (Den der

Evaniki Posthumus (Appelscha) Nick –

Yoni (Nuenen) – Santvoort Esprit van

Infinity, (Esbeek) Schellekens Tom Jolet De Van Zietfort Fiarabo, –

8, Schröder Glock’s – Gerco Deep Impact Lausejunge (Tubbergen)

– Schuttert Farmers Greatlight HS, Girl (Ommen) Frank

Schuttert (Ommen) Hendrik-Jan Field, T Lopez – Jamil

Sluis van der Chanel, – Coco (De Double Manon Dutch Schiphorst)

Jurgen Casina 15, Of (Loenen – Heaven Romance, Romance of Idylle Stenfert Gld)

Tepper Hartford Jubilee, PMF 2JOIN PMF – Suzanne (Holwierde) Inventiv, PMF/2JOIN

– Thijssen (Sevenum) Noordenhoek, Ibiza Z Granito Leon Faithless MVDL,

Hello Mans d’Arto, Villa Grand (Sevenum) – de Blanc Charlie, Thijssen

Mel Gill, Balia Thijssen – NL, (Sevenum) Juice Florida

Tl T’Aime (Langeveen) Anne-Lotte Coucou – Je Tijhuis

Visscher Gegannie, Jaistannie Rianne (Gasselte) –

jr. Vleuten vh (Someren) der O’Bailey Eric – Brouwershof van

Wiefferink Alpha (Wierden) – Britt

(Beuningen – Furosa Ov) Lars Wigger

Foberlina Windstra Chantal – (Boerakker)

Zoer (Echten Florian, Jayla Halifax, Albert – Dr)

CSI1*

Z van Springsteen – Aa (Albergen) Bas der VDV Bruce

Bakker Anne Z Precious My Kilimanjaro, (Wapserveen) Diamond Keina, –

(Winterswijk Remco Been Jasper – Miste)

– (Borger) Berkel van Lychium K, Little Femke Palu

– (Lattrop-Breklenkamp) Happhira Jesse Kerina H, Berkers

(Waarland) Light Point Beukers Elise, – Dominique

Galla Hillock Jesper (Waarland) Beukers – Cascalina,

Z Godess Berg ten (Rogat) – Maaike Hero

Creme Z, de Kings Creme Julian – Night de ZK RV, (Nieuwleusen) This Z Jappelou la Boer

Lennard – Wijk) Boer (De EH de Jitoloma

(Ruurlo) Van Bommel – Jurre Me It’s B

(Schoonoord) Iselottie Van – Clindoeil Bonder Wegen a Maureen Mormoulin,

Botma N Nicole (Zuidbroek) – Lazanula –

Quality Breemhaar (Ommen) Time Manon –

Broekert – Formidable Le (Staphorst) Lisa

– Coremans Henco’s Janiek-H (Ureterp) Henny

Kalidah Jezus Manon Damhuis van – (Tilligte) Westzijde, de

Kalifornia (Opende) – Nikky Dekker

– Kevin (Opende) EH, Dellen EH, van Ibalia ASG Sytze Kingston

– (Wesepe) Dijkman Jetset Berber

– (De Rink-Jan Dijkstra Knipe) Kincsem

– Z Aniek Diks Compire (Vorstenbosch)

Me Check (Weerselo) Jeroen – Dubbeldam 4

Porter Joverla, Junior Everts Lisa – Z (Enschede)

– Again Henk You I (Wapserveen) Frederiks Love

Christoff – (Scharmer) K-2 Gangl

Jumper Gangl Thomas (Scharmer) Jolly –

Kahlua-Carmen – Daan (Gees) van Geel

Michael (Veeningen) – Greeve Kannascha

Susan (Tilligte) Groeneveld – Jurançon

(Erp) – van Jens Judeska Grunsven

Dekro’s Hamminga Janouka Lisa A – (Kropswolde)

E.B., ter E.B. – Courcy Zizzle Quinten Harmsel Frizzle de (Enter) Unicstar

Wesley ter Harmsel E.B., E.B. Geronimo (Enter) Endvot –

Bart – VDL Kordon (Wierden) Haselbekke

(Kropswolde) M Baloubet Minka – Z Boy Haverkamp

VDL Ligeunerin Hessel (Lelystad) – Jappaloup, Hoekstra

Marriet Hoekstra Jappeloup Kikkuris Cooper (Mildam) – Cooper, – Smit

– Gramsbergen Martine (Pietersbierum) Full Hoekstra – Speed

– Hof (Slagharen) Rock Z, Gert Kaylinn den Cooper van

– H Cheer Hof Manon Holiday den van (Slagharen)

Kris Angelique – Hoorn (Wanneperveen)

Cabelensky (Rouveen) Houtzager – Z Marc

Again (Rouveen) – Cola Nina de Lis, Fonia Houtzager

(Schildwolde) Hoving HS Annelinde Agri’s Coberlina – Z

IJland Ov) Mart H – (Hengelo Jiwyrusa

Rianne Grenoble, (Kropswolde) Jolman – Helsenborn

de Jong – Hylke (Dokkum) Kemalia SPE

Jappeloe (Rottevalle) Sietske de – Jong

Jarabel – Jongejans Beauvais, (Assendelft) Fleur K Ekinalita, Star

Held, Kelderman (Rinsumageast) – Folkert Vankuvar

DN – Jicalien (Egchel) Niels Kersten

Kika Jasmijn Molga – (Grolloo) Kloet

Tamara Molendreef Klop – Z Gaudi vd (Oudenbosch)

(Raalte) Lord Knobben – Blue Jort

(Raalte) Djazz Marlou – Knobben

Verdi Lageveen Le Astrid (Groningen) –

Epic-Uma – Marlou Martens (Gieten)

(Houtigehage) LM’s Lisa Hashmirita HC, Henco’s SE – Iniminiki Minkema

– Moerings Tweet Kwik (Roosendaal) Bas

(Rheezerveen) Stefan Caesar – Mol VDA

Katosca (Dalfsen) Its – Again, A Mulder Jacky Pim

Hanneke Likeur Gld) Mulderij – (Nijkerk Diesel,

(Holsloot) Z, Z, Sander Adieu Arend VDL Naber – Liberty

Nieuwenhuis Pam Iletto (Groessen) –

Fr) Agterhuis Fairwings Olde – (Rottum Denny

Oldenziel Weite Iresco (Grolloo) –

Bouty Pijnacker (Augsbuurt) Lady Johannes Zambesi Aparte, –

der MB Poel Celeste van Horn) (Den Kashmir –

Wytze-Jan Riedstra RB – (Borgercompagnie) Levie

Robijn Robbin Glenn, (De Twin – Galiandra, Twin Kiel) RV

’t ter – Santvoort Ninka-A Ilandra, van Yoni Kinky Doorn (Nuenen) Hof Girl, van

Hemelton – Schellekens (Esbeek) Tom

– Wendy WS Brown (Lichtenvoorde) Scholten Jocelyn

Schröder Indy – Gerco (Tubbergen)

(Ommen) Nikias Bisschop, – Frank Wezenberg`s Schuttert Justine vd

Schuttert Jever Blue, Onslow Hendrik-Jan – (Ommen)

HS (Ommen) – Energie Jan High VK Schuttert

Henk (Uithuizen) Slik – Jarrant

VVD, Schiphorst) Sluis Levis BH D’amour – der Kornet (De Manon van Hero,

Soetekouw – EB z Z, (Marienheem) Marijn Lighting Untouch

– (Zeijen) Kivora Agono, Stevens Maurice

Kim Tebbertman (Assen) – Jaisbanta

(Holwierde) Tepper Joyterma, VDL – Suzanne Lhynara, Quickthago

Leon (Sevenum) – Thijssen Jamerson

– Thijssen Joviality Mans (Sevenum)

Thijssen Mel Z Lady Tyson’s Lux – (Sevenum)

Anne-Lotte – JH (Langeveen) Tijhuis Looping

Veld – in (Halle) Chloe het Vegas

Sanne – (Laren Gld) Icarus Vermeulen LH

Rianne H, (Gasselte) Leenderd Kopenhagen – Visscher Karisty-H,

der (Someren) Oscar – Minute, Last Chapper, Vleuten van Eric jr.

Kitt Sylvana Sb, – Wezeman (Gieten) Lionhart

Jon Jon, Leomar Britt Wiefferink – (Wierden)

(Wierden) – Elton lips, Hot Wiefferink Iregina Evi

Kan’T Girl Kalie Maud Killing Gr Wiefferink Zat, S, (Denekamp) –

Gamillus, Wierts Prix – (Veendam) BB Grand Bert

– Unikum Nabucco Ov) (Beuningen Z, Ryal Lars K., Kaltic Wigger

(Boerakker) vd Nosahoeve Windstra Caesar – Z Chantal

(Daarle) Luna Woudstra La Loekie-Douglas, – Balia, Lyminka B Hilde

– Dr) Albert Zoer Jackpot (Echten

9 CSI1*/ 8yo springen – België incl. januari CSI2*/ 2022 t/m 6 CSIYH1* Opglabbeek

Tel: 0032-89201800

[email protected] E-mail:

www.sentowerpark.com/Uitslagen Website:

CSI2*

(Duizel) Asten Urane VDL van Untouchable, Groep Falco, Iron VDL de Groep Leopold Talma VDL Groep Z, VDL Miss – Groep

Z (Valkenswaard) Biessen – Ivo Indy, Tourelle

Bocken Dinka (Weert) – Alicia

LS – Emma Incaro (Weert) Bocken

aan High Vecht) Quizz Bruijn Bart de (Loenen – Isis, de Shutterfly, ASK

(Lunteren) Bruin Erwin Falco de –

Gream – Jan (Stevensbeek) Conijn

E – vd Z, Touch, (Merksplas) Tojopehoeve Fiechter Z Heart Sam Hoodstock Logan

Jody Inebelle van (Limbricht) Welthof GPZ, Gerwen van Cordelia – ’t

– TN, (Markelo) Highway Opium Grandorado JW Willem de TN, TN van Moerhoeve Greve

Careful – Z, Kevin Flying Jackie Balou Jochems (Sliedrecht) H,

van Hantano, Joppen Z Wolfsakker – (Maasbree) de Dream, Loewie Emeralds Havel

Kuijpers Jersey Horsetrucks – (Helmond) JK Hopefull

– SMH, Joy Kerusa (Achel) Boy First B.B., Ibeau Lammers

Exit Remo, Patrick – (Grashoek) Herrald, Hummertime Lemmen

(Hoogeloon) den Marwin Nieuwenhuijzen – van Infinity

Soest Marlies Z van Marieke, (Evertsoord) Quirados –

There, Sanne Hi (Sevenum) – Iceman Zeppelin Elrite, Quidam Con RB, Thijssen Blue

Dywis Icarronne-S, Maikel van’t HH, (Someren) – der Vleuten Heike Kamara van Edgar,

CSI1*

(Weert) Alicia Z Bocken – Codeïne

Bruin Z de Erwin – (Lunteren) Jokidoki

Fiechter Dominos (Merksplas) Logan –

Z NH Jody (Limbricht) Gerwen van – Quatta

Loewie Candy Holiday – Joppen (Maasbree)

Horsetrucks – Kuijpers Quanta Jersey (Helmond) Me, JK Enjoy Questa

H.H. – van Looymans Iris Ruiter (Vught) Primero de

Clash Kadhir Marwin (Hoogeloon) van den Z, Hunters de – Nieuwenhuijzen SW van

Maaike Kordaat, Schoormans van – T’Ruytershof Discovery 63, (Hapert) Lightningthina

Sprang van (Oirschot) Celeste Roos –

Huppeldepup Sanne – Thijssen (Sevenum)

incl. 8yo CSIYH1*

Z (Weert) Bocken Kadessa – Emma

de de – Vecht) Bruijn Mec aan Bart (Loenen Des Farinjo

Erwin Bruin de – (Lunteren) Cattivo SK

Larasina (Limbricht) – Avicii Gerwen Z, K Jody CCstud’s van

Quality – Obos Lagans Kyrlanthe, Willem Greve (Markelo)

Romy Lobi Basi Da (Dilsen-Stokkem) – IJbema

vd (Maasbree) Piper Joppen Loewie Heffinck –

Damascus Z Z, Cipa Stal van Lammers – (Achel) Amazing Joy

Peggy Looymans Kupardie – (Vught)

– Equus van Tame (Someren) Vleuten Maikel der

Frankrijk 2022 3 springen CSI2* januari – Villeneuve-Loubet 5 t/m

0033-493209964 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.espace-azur-cheval.com

CSI2*

Morsink (Enschede) – Gerben Z Carsey

7 CSI2* – Frankrijk Villeneuve-Loubet 2022 9 januari springen t/m

0033-493209964 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.espace-azur-cheval.com

CSI2*

Navarone (Enschede) Morsink Z – Gerben

HorseTelex Klik in hier uitslagen voor Results

wedstrijdcodes Verklaring

R = = J C Reining = = Dressuur D Junioren Concours

Riders Young I = V = Endurance Internationaal = E = Voltige YR

Springen Mennen = = S = A O Landenwedstrijd

PE C Aangepaste Pony’s P = = Eventing = sporten