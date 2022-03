Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

Dressuur Ornago

dressuur Para Randbøl

Springen Parijs

Frontera de Springen Vejer la

Minore Gorla Springen

Oliva Springen

Springen Opglabbeek

Lier Springen

Mans Eventing Le

deze Wedstrijden week

is springruiters aan Het Voets wedsstrijden Italië, in is in concoursen Oliva 3* in Vrieling TeamNL de para-Olympiër Vleuten deelneemster weekend komt concours het Vejer Nederlandse in het het deelnemerslijst. in de van in van en Maikel Verder eventing. In 2* concours la Harrie Sanne Ornago, springruiters de Mans dit wordt reist en gereden Minore, en evenement een Jur Opglabbeek Willem Deense de de Bles, door Sanne Gorla Le net belangrijkste en Frontera naar van TeamNL Bart op Thijssen, Nederlandse 4* Smolders, Randbøl. de op Parijs. start CSI5* Lier. Greve, pony-amazone en Nederlandse staan er het een der

CDICh-A/ Ornago dressuur 20 CDI3*/ CDIU25 t/m 2022 CDIYH/ Italië – maart 17 CDIP/ CDIY/ CDIJ/

CDIP

Maribel Roos – Eikenhorst’s (Edam) Kyra

t/m para-dressuur 20 Randbøl – 2022 maart 18 CPEDI3* Denemarken

CPEDI3*

– Sanne N.O.P. RS2 Voets Demantur (Berghem)

springen Paris CSI5*/ 2022 t/m 18 – maart 20 Frankrijk CSIU25-A

CSI5*

El Bles Rocco (Babberich) Comme Laude, Bart –

Grandorado Willem (Markelo) Greve TN, TN – Highway

– Z, Smolders (Lage Harrie Mierde) Escape Monaco

Blue Zeppelin Quidam RB, (Sevenum) Sanne Thijssen Con –

Vleuten Z, van der Beauville (Someren) HH – Maikel Dywis

Jur Fiumicino Griffin – de van Kalevallei, de Vrieling van Heffinck (Holwierde)

CSIU25-A

Gino van (Nuenen) Teddy de Rijt –

2 Cartolana – Mel (Sevenum) Thijssen

2022 springen CSI4*/ – t/m Frontera CSIYH1* CSI1*/ maart 14 20 Vejer Spanje la de

CSI4*

Geert Just – Asten (Waalre) Me van

Aniek (Vorstenbosch) Greenday Diks –

Jeroen Man Intertoff, Dubbeldam Check Quinn Iron – 4, 15, Investment I.B., Me (Weerselo)

Island, Fiona, Highway, Catoo-Lavall, 3, NH QI Emmen – (Dinteloord) Carado Delvaux, DAO Kim Icloud,

Holthuizen (Zulpich) – Chaccosandra PS Roel

(Weert) LS, Coco Cazador Z Houtackers Kiss Philippe –

Handsome, (Oudenbosch) Z Klop Zapitola S – Tamara Happy

Moment Kuipers Van ‘T Doron Isodermus Hollywood VK, Edinburgh, (Mijnsheerenland) PP, – D’ Just J Kara Isidoor, Heerenhuys, A

Martens Hero Mark Kinmar Quality (Ell) –

Tom Iwan Martens – (Ospel)

Cayenne Pol Norman, Henk Clarence de (Eindhoven) B – van Captain de

Schröder Glock’s HDC, Brilliant – Novellist, GLOCK’s Berlin, Gerco Galanda, Click I Be (Tubbergen) Will N’Chic Glock’s

Farmers Nikias Frank vd Girl – Schuttert Bisschop Irish Coffee PR, HS, Greatlight, Gream, (Ommen)

– (Ommen) Farming Field, Scotia Carlos, Monte Jamil Lopez Schuttert Z, Good T, Zephyr Hendrik-Jan HS, Nova

– Boy Dutch, Manon der Hero, Coco Schiphorst) Jacky Double Sluis (De Chanel, van

(Auriac Du Perigord) – Sanne Ellia d’Alemps Udink

Eric Icarronne-S van (Someren) Gisca, Dreamland, der Vleuten –

CSI1*

Derks Zero, Thijs Uitzendgroeps Quite Don Uitzendgroeps – Top Level (Zeeland) Don

Kattenheye Karan-K Kim Z (Dinteloord) van’t – Emmen

(Heeze) – Leon Ride Tag And Hegge Kiss

Karpe (Oudenbosch) Molendreef Diem Gaudi – Z, Klop Tamara vd

Udink Du Perigord) Sanne Jango (Auriac –

CSIYH1*

(Waalre) Asten Pleasure – Geert Lord van

Van Mondorado, Tribon Macktoub, Robin (Westendorp) – Kruishorst, De Bril Lannan Uptons

Don Uitzendgroeps Derks Uitzendgroeps Z, (Zeeland) Don Callisto Thijs Mieke, Lima –

Limelight Diks Van Qwalita AD, (Vorstenbosch) Zietfort, Septon Aniek Kwandani, de Compire Lexus De Z, –

DMH, Vadis Aga Lakoniek, Blue Emmen Kesmitt Quo Z, DMH Kim Hercules, (Dinteloord) –

Leon Hegge (Heeze) Kasoria –

– PS Roel (Zulpich) PS, Messdona Casavaro Holthuizen

Putte, Miliana Tamara Klop – Kato (Oudenbosch) Ter

Kuipers Style Z Hannibal Sea VK – Z, (Mijnsheerenland) Doron Coast Chica V.V.

Schuttert Luckey Z SR Frank – (Ommen)

Schiphorst) van (De – Levis Manon VVD, BH D’Amour der Kornet Sluis

Du Perigord) – Milkshake (Auriac Udink Sanne

Eric TMS Z (Someren) van Kentucky der – Vleuten

Sir Eric Vleuten Minute, Essene, Q’Chacco jr. van Blue van Grand Cru Chapper, Last (Someren) – der

van (Bladel) Eelshof Cindy Maestro Quick, Werf der van het – Quick-Lover

16 Gorla Minore 2022 springen – maart CSI4*/ t/m CSI1*/ Italië CSIYH1* 20

CSI4*

Dennis Ogano – Z Domain, Joy Aonia I Girl Spring van Of Am, (Nijkerkerveen) den Brink R,

Crack Big Hallilea, Lars Isidorus – (Egchel) Kersten 41, Z, Beauty

Baby High Z, PS, – Tippy Z Kersten Thuur Quick Me (Egchel) Niels SFN, Hopes Call

A.S – der Habrina Schans Graniet Patrick (Nijkerk van ES, Damascene, Gld)

Jan Isabella van – (Nijkerk Wout Haretto, de van Gld) G.AS-Bombay, der Forlan Sprengenberg, Schans

CSI1*

Kersten (Egchel) Blue – Zeppe Niels

Schans (Nijkerk Divico, der Elmi Gld) Hé van – Patrick

CSIYH1*

Brink Kallas van den Dennis – (Nijkerkerveen)

Cleef van Kersten (Egchel) Z Lars Akua –

(Egchel) – Niels King’s Kersten Dream

Schans van Gld) Wout del Rey A.S. – Lana (Nijkerk der Jan

CSI3*/ springen 2022 maart – t/m Oliva Spanje CSI1*/ CSIYH1* 20 15

CSI3*

Itos (Leeuwarden) Maxime – Andel Elianca, van S

Lb) (Ysselsteyn Asten Cherry Hotspot Emilion, Chacco’s van PS, Mathijs – Comme

Remco Z, Holland Been Bridgetown Granny Vd Balou, Miste) VDL Smith (Winterswijk Apple, Bisschop –

TS, Van Escobar – Geel Idaloma Daan (Gees)

Greveling Noukie (Oosterhout Melvin Goldstar, Gld) –

– Darwin Eloma’s Yannick Blue Janssen van Grunsven DDL, (Erp)

Helsinki, Famariloma, Hoekstra Hessel (Lelystad) – Icoon VDL

Hero, (Hengelo – It’s IJland Dream Mart A Ov) VG, Jiwyrusa H

For Diamond Pleasure, International Lianne (Rotterdam) Korevaar –

Hello van Elize B. B, – Dakota (Hoevelaken) Mheen de

Rowen van Geanette – (Hoevelaken) Eclipse, de Mheen Hoznayo B,

Micky (Lievelde) Morssinkhof Graziano, E Quintendros –

CSI1*

Remco (Winterswijk Been Miste) Jasper –

Lajoy Again, Belinda – Graaf L.Anemone’s (Eemdijk) Kilimanjaro de

Janssen Grunsven van (Erp) – Jambo Yannick

VDL Leegte Expensive, Calipso, van Tara Ina-Zeldenrust VDL Groep Groep (Waalre) – der

Vegas – VDB Las (Blokker) Kyra, Emmelie Melssen

H de (Hoevelaken) Giarado Mheen Elize – van

– Anna Dadero, (Drempt) Hidette Venema Lucky Katinka, Girl

VLS, Asterix, – Soleil de Sire Bethany Dilithyia (Apeldoorn) Beau Vos

CSIYH1*

BK, Maxime Kattenheye (Leeuwarden) Royale-K ’t Mclaren – van van Manchester, Andel

Mathijs van Asten Lifeguard Lb) – (Ysselsteyn

(Gees) Lumanda Daan Ludine Lady Geel Kahlua-Carmen, – I van S,

LaLaLie Star – Svo, (Eemdijk) Belinda Z, Lou’s de Mernandez T&L Graaf Lou H2

Ci – de Septon RB (Oosterhout Comme Amigo United Gld) Z, Greveling Ca, Comme Touch Melvin

W, Mister WV, Kathleen Hoekstra Kosalottie Hessel (Lelystad) – SFN

S.A. E, (Hengelo Mart Ov) IJland – Kymette Legend

Korevaar – Lianne Lady Connor (Rotterdam)

Emmelie Mipica – (Blokker) Melssen Litta V.L.,

– Elize (Hoevelaken) de Mheen Lennox van W Kilimanjaro,

– Crusher, Z Mheen (Hoevelaken) DK de van Vadet Rowen

Rasputin Z, – JS (Lievelde) WP Ceawen Morssinkhof Z, Aro Micky

springen incl. 8yo België t/m 16 Opglabbeek CSI1*/ maart CSI2*/ – 2022 20 CSIYH1*

CSI2*

Alberti Love, La (Einighausen) Joey Baltic Candida –

(Valkenswaard) Ivo Indy – Biessen

(Weert) Icarus, Rinken Emma Bocken – Z

Larcone, Sildouch (Someren) Boerekamp Finn – Z

TN – Bonhof Hernandez Chapeau, Kars (Epe)

– Quizz ASK de aan Bruijn Isis, Shutterfly, de Bart Vecht) (Loenen High

Feenstra (Bontebok) – Auke Jolineke Izzylineke,

E Tojopehoeve (Merksplas) vd Z, Fiechter Hoodstock Logan – Z Sam

Jillz Hucinta, (Handel) – van Grunsven Demi

(Achel) Joy – Ibeau Kerusa SMH, Lammers

Fermium Lienesch (Enschede) – Pascalle

– de Wallyro Groep Nooren VDL (Lanaken) Centora Lisa

Pals Zarkava Z Excentriek, – Hero (As) Johnny

(Eersel) vd Z Peels Boy – Victory Broekkant

Am Go Ruben Inflame-Go, Romp – Codex, I (Goirle) Jacquet

de Ruijter (Kessel Anouk – Lb) Jones

Hyke – (Ruigahuizen) Voorn Camaxima

CSI1*

– Heartbreaker de (Einighausen) Gina Joey Royal, Lux Alberti

Uniquestone Femke Ca de Braat (Etten-Leur) Julita, Z –

Logan Z Fiechter – D-Iness (Merksplas)

(Kinrooi) Lebens – Diamantina D Lindsey

– Pascalle Sunshine Hello (Enschede) Lienesch

(Kessel Lb) Linssen Liv Lacona, – Lyn

(Kessel – W Ruijter Lb) Cini de Anouk Z

incl. 8yo CSIYH1*

Z – Alberti (Einighausen) Joey Corona

– Z Tourelle Ivo (Valkenswaard) Biessen

(Weert) Kadessa – Emma Z Bocken

Lamaze (Epe) TN Kars For Casall, Bonhof Komme TN, – Chacco

aan Mec Bruijn de Des Vecht) de – Farinjo Bart (Loenen

– Dominos (Merksplas) Fiechter Logan

IJbema Lobi (Dilsen-Stokkem) Romy Basi – Da

Lammers Z Amazing Joy Cipa van Z, Stal – Damascus (Achel)

AF Kaminka Lindsey (Kinrooi) Dance Z, MB Electric – Lebens

Du Lisa Zoë Irish Caillou, – Nooren (Lanaken)

(As) Pals Grand – Johnny Amour

Peels – Kordaat (Eersel) Boy

Ruben Kingsten Romp – (Goirle)

de Charlotte Tiji Verhagen – Madame Pals – (As)

CSI1*/ springen incl. CSI2*/ maart 20 17 t/m 8yo België 2022 Lier CSIYH1* –

CSI2*

Bals – Flow Sanne-Roos (Gouda)

– (Oosterbeek) Maarlo Z Renee Quint vh Hazeleger

(Huissen) R&D Innuendo – Kapel, de van Fleur Higoletta Holleman

ES, – Hoogenraat Exploit Gracia (Lijnden) Kim Jubel Go, ES

Egwel, – (Kalmthout) Careful Jochems Hageland Kevin ’t van H, Olympia

El (Didam) Lars Kannan’s Kuster Divo, –

Hummertime Lemmen (Grashoek) Exit – Remo, Patrick

Viktor – Z, Pim Z Memphis Corlino, Mulder (Dalfsen)

Pam Apple, (Groessen) Iletto – Nieuwenhuis Bertha Farmer’s 10,

Hubert) Hilton s, Tom Schipstal van Ivanhoe (Sint –

Quiwi Stemerdink – Karlijn Steeg) Capitola (De

CSI1*

Sanne-Roos (Gouda) Bals Krishna Kannas –

Dou Cati (Oosterbeek) – Renee Hazeleger

Pasadena Huka ‘t Faltic, Holleman – Fleur van (Huissen)

Jannemeta Van Kevin Jochems – (Kalmthout) Eijkhof De

Villagana de Sarah Kraker Futurore (Axel) – di

Kuster Karlotte – DDH (Didam) Lars

Lemmen (Grashoek) Patrick – Kanny

Hubert) Tom van – Schipstal (Sint Idaho WP

Waylotte Stemerdink Z – Karlijn (De DDH Steeg)

incl. 8yo CSIYH1*

Levus Bals Sanne-Roos – (Gouda)

Joie (Oosterbeek) R.T. De – Vigo Renee Hazeleger

(Lijnden) SFN Hoogenraat Kadorena Kim –

– Liebri Kevin Good Z (Kalmthout) de Jochems Looks Kananell,

Lars (Didam) Kuster Kingston –

– G Patrick James Blond, Lemmen (Grashoek) Pillar

Jacky, Mulder (Dalfsen) Powderpuff – Pim

DDH Karlijn Lara Steeg) (De Stemerdink –

maart Frankrijk Le CCI1*-Intro/ 20 – CCI2*-L/ CCI2*-S/ 17 Mans t/m 2022 CCI3*-S eventing

CCI2*-S

Caresse Ov) Flush (Hengelo – Royal Kolkman

CCI1*-Intro

Casino – Fandi, BT Royale Caresse (Hengelo Kolkman Ov) El

wedstrijdcodes Verklaring

C J Concours D R = = = Dressuur Reining = Junioren

YR Endurance = = Internationaal E Young = I Riders = V Voltige

O S A = Springen Mennen = Landenwedstrijd =

P = PE Pony’s sporten C Aangepaste = Eventing =