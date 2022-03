Nederlandse deelname en uitslagen

Uitslagen

de la CSI4*/ springen 27 – maart Frontera Spanje 21 CSI1*/ 2022 t/m Vejer CSIYH1*

Website: www.sunshinetour.net/Uitslagen

CSI4*

Me van Asten Geert Just (Waalre) –

Z, Compire – Diks (Vorstenbosch) Greenday Aniek

Quinn Iron Man Check Investment Dubbeldam Me 4, Intertoff, 15, Jeroen I.B., (Weerselo) –

– (Kerpen) Holthuizen PS Chaccosandra Roel

(Weert) LS, Cazador Coco Z Kiss – Philippe Houtackers

Z, Klop Gaudi S Tamara Handsome, Happy (Oudenbosch) Z Molendreef – Zapitola vd

Isodermus Edinburgh, Van Isidoor, Just J Hollywood A PP, Heerenhuys, – VK, Kara ‘T D’ Doron (Mijnsheerenland) Moment Kuipers

Kinmar Quality – (Ell) Hero Mark Martens

Martens (Ospel) Tom Iwan –

Cayenne norman, Clarence captain Henk van (Eindhoven) Pol – b de de

Glock’s Brilliant Will – Gerco I Schröder GLOCK’s HDC, Novellist, Glock’s Be Click Berlin, (Tubbergen) N’Chic Galanda,

Obilix Farmers Frank (Ommen) Schuttert Greatlight, HS, Gream, Nikias Coffee Stuyve – PR, Bisschop, Girl vd Irish v\h

Scotia – Carlos, Hendrik-Jan Schuttert Farming Z, Field, T, Zephyr Jamil Lopez Good Nova HS, (Ommen) Monte

Dutch, Coco Kornet D’Amour Double Chanel, Schiphorst) Manon der VVD Sluis Hero, – (De van

Du Udink (Auriac – Ellia d’Alemps Perigord) Sanne

Dreamland, Gisca, – Icarronne-S Eric der Vleuten van (Someren)

CSI1*

Tag (Heeze) – Ride Hegge Leon Kiss And

Holthuizen S – Roel (Kerpen) Jemir

(Oudenbosch) Tamara Diem Klop – Karpe

Sanne Udink – Jango Perigord) Du (Auriac

CSIYH1*

– Maestro van (Waalre) Quick Geert Asten Pleasure, Lord

Kruishorst, Dillinger, Mondorado, – Van Upto Lexus Z, Lannan van I Bril de Robin Macktoub, De (Westendorp) Laren HHF

Limelight AD, Kwandani, Aniek De de Diks Van Septon Qwalita (Vorstenbosch) – Lexus Zietfort,

Lakoniek, – Emmen Z, Blue Kesmitt DMH, Vadis Aga DMH Kim (Dinteloord) Quo Hercules,

Hegge (Heeze) – Leon Kasoria

(Kerpen) PS, PS Holthuizen Messdona Casavaro – Roel

(Oudenbosch) – Miliana Kato Ter Tamara Klop Putte,

Z Z, VK Kuipers Sea – V.V. Style Coast Hannibal (Mijnsheerenland) Doron Chica

– Luckey Schuttert (Ommen) Z Frank SR

Sluis Manon – der Schiphorst) van BH (De Levis

Du Milkshake Perigord) – Udink (Auriac Sanne

Kentucky (Someren) der TMS Z Eric – Vleuten van

Sir Vleuten – Last Cru (Someren) Q’Chacco Essene, More Minute, Grand van Blue van Special, jr. der Eric Chapper,

Eelshof der het (Bladel) Cindy van van – Werf Quick-Lover

2022 27 22 – springen CSI1*/ CSI3*/ Oliva CSIYH1* maart t/m Spanje

E-mail: [email protected]

Website: Uitslagen

CSI3*

S Andel Itos van (Leeuwarden) – Maxime Elianca,

van Emilion, Hotspot (Ysselsteyn Comme PS, Asten – Cherry Mathijs Lb) Chacco’s

Holland Bisschop Been Z, (Winterswijk Vd Smith Apple, VDL Balou, Bridgetown – Miste) Granny Remco

Daan Geel Escobar TS, Idaloma – (Gees) van

Melvin Goldstar, – Greveling Gld) (Oosterhout Noukie

Helsinki, Hessel VDL Famariloma, Hoekstra Icoon (Lelystad) –

It’s VG, Dream IJland Mart Ov) H A – Hero, Jiwyrusa (Hengelo

– For Pleasure, (Rotterdam) International Korevaar Lianne Diamond

de van Elize Dakota Hello (Hoevelaken) B, B. Mheen –

B, Hoznayo Geanette van Eclipse, (Hoevelaken) de Mheen Rowen –

(Lievelde) Morssinkhof Quintendros Micky – E Graziano,

Farfan Vrolijk Fairy – Hailey (Almen) Liesje M,

CSI1*

de Lisa van Beek – Fairy (Voorthuizen) Juliana

(Winterswijk Remco Miste) Jasper – Been

Graaf Lajoy Kilimanjaro – Again, L.Anemone’S (Eemdijk) de Belinda

van – Janssen (Erp) Grunsven Blue, DDL, Yannick Eloma’s Jambo Darwin

Leegte Tara Ina-Zeldenrust (Waalre) – van VDL Groep der Calipso, Groep Expensive, VDL

Emmelie – Melssen Vdb Vegas (Blokker) Kyra, Las

Elize (Hoevelaken) Mheen – van H de Giarado

Venema Dadero, (Drempt) Anna Girl – Hidette Katinka, Lucky

(Apeldoorn) Dilithyia Asterix, Soleil de Bethany Vos Sire Beau VLS, –

Insanity – Allegro Liesje Vrolijk (Almen)

CSIYH1*

Royale-K (Leeuwarden) Mclaren Manchester, BK, van Maxime ’t – Kattenheye van Andel

(Ysselsteyn – van Mathijs Lb) Lifeguard Asten

Vive – (Voorthuizen) de van Lisa Mackenzie Beek

Lady S, Geel Kahlua-Carmen, Lumanda (Gees) I Daan – van Ludine

Svo, H2 (Eemdijk) T&L de LaLaLie Belinda Lou’S – Lou Graaf Z, Mernandez Star

– (Oosterhout Ca, Melvin Amigo Z, Touch RB Septon Comme Comme Greveling Ci de Gld) United

Mister – Kosalottie (Lelystad) Hoekstra WV, W, Hessel SFN Kathleen

Ov) – Kymette E, Mart (Hengelo Legend IJland S.A.

Lianne Connor Korevaar – (Rotterdam) Lady

(Blokker) Melssen V.L., Mipica Litta – Emmelie

– de Kilimanjaro, Mheen Elize van Lennox W (Hoevelaken)

WP Ceawen Morssinkhof Micky – Rasputin Z, Z, Aro (Lievelde) JS

Liesje Mamalou Liesje Vive!, Vrolijk (Almen) Fairy –

– CSIP/ Italië t/m CSIYH1*/ 21 CSIJ-B/ 27 CSI1* CSI3*/ maart CSICh-B/ 2022 springen Arezzo

Website: www.arezzoequestriancentre.com/Uitslagen

CSI3*

Prinsenveld Pomme, – Elka Aruba de ’t Amber Z, Z, (Bladel) Eigenlo Heike Dali Fijen F, van’t van la Jamaica van Ishiblue ‘t

Shanroe du Cornetboy, Kevin Flory, Balou Peeters (Kalmthout) Jackie, Jochems Flying Javko – Z,

Jong Dendola-b, (Stokkum) Grappa, Electra, Royaal Z – Thalessa Kir de Mossel Delta

Dorus Z du Domain Madée Schuttenbeld (Almelo) –

CSI1*

‘t (Bladel) Amber Kerlina, Fijen Heike – Paulette van

(Stokkum) Flash De ARD Jong Of – Z, Apart Thalessa Gold

R Madée Piccolo (Almelo) – Schuttenbeld

CSIYH1*

Moncler, Thalessa – Delta Mossel de Jong Royal (Stokkum) Majestic Kamille Z, D`Or

Schuttenbeld Larderello, Madée (Almelo) Luigi –

springen 27 – Lier incl. CSI2*/ België 24 2022 t/m CSI1*/ 8yo CSIYH1* maart

Website: www.azelhof.be/Uitslagen

CSI2*

Asten (Duizel) Z, Leopold van – Elegant VDL Groep Hutch Groep VDL Hero

E Hoodstock Touch D-Iness – Z, Fiechter (Merksplas) Heart Logan Z,

Faltic, Higoletta van Innuendo Fleur – Holleman de Kapel, R&D (Huissen)

Kim Jubel Gracia ES Go, – ES, Exploit Hoogenraat (Lijnden)

Zundert) Kim (Klein Excellent Jacobs –

Wolfsakker Osiris de (Maasbree) Loewie FZ van Havel Z, Joppen –

Alfa Kuyten Me On King Z A D’Avifauna, – Take Jordan, (Laren Suus Nh) Kong Chance

Hummertime Exit Lemmen – Remo, (Grashoek) Patrick

– (Bekkevoort) Caroline Basic Nikias Z, V.V. Poels – Ligie Devos Instinct

Teddy Herma van (Nuenen) Rijt de –

I (Goirle) Hanouk Romp V, Am Hiek`n, – Codex Ruben

Il Divo Ralph Cancara Slaats – SW E, (Knegsel)

Stemerdink (De – Quiwi Capitola Karlijn Steeg)

van’t Heike Kamara van Vleuten – (Someren) der Maikel

CSI1*

– Brouwer ES, (Hoofddorp) Kat van Balou Britt de Oh Beech, Haja Fuzeta

‘t Holleman van Huka Pasadena Fleur – (Huissen)

(Maasbree) Candy Holiday – Joppen Loewie

Villagana Futurore – Kraker Sarah de di (Axel)

– Lemmen (Grashoek) Patrick Kanny

– Ruben Go Fighter Romp Jaguar (Goirle)

Steeg) Z DDH (De Waylotte Stemerdink Karlijn –

– Quinty Juliette van (Middelburg) Tatenhove

den (Biddinghuizen) Okee Weijden v/d – Dael Higgs, Kok Iris van –

Jasmijn Diluxe Westerbeke – (Vrouwenpolder)

Wiering Man Harrie (Overlangel) – 111 Iron

Stal (Leende) Calando Puck – Romano Zweegers

incl. 8yo CSIYH1*

Groep Leopold – Asten (Duizel) VDL Kirby van

Logan (Merksplas) – Hop Z d’n Balian Fiechter

Fleur Lancome Holleman – (Huissen)

Kadorena Kim (Lijnden) – Hoogenraat SFN

den Kim Zundert) Haagakkers Kalistos, Gris Jacobs Pinot van – (Klein

N.Ranch (Maasbree) vd Pallieter Joppen – Loewie

Kuyten di Nh) Quechin (Laren Suus – Cabra

James G (Grashoek) Pillar – Patrick Lemmen Blond,

– DV J Poels Devos – Caroline (Bekkevoort) Jarina Casual Z,

Rijt (Nuenen) de du van Teddy Piedroux Infidel –

Cirondine Ralph Slaats – (Knegsel) Z

Stemerdink Karlijn DDH Lara Steeg) (De –

Wiering Jamal – Limoncello Harrie (Overlangel) E.B.,

CSI2*/ CSI1* maart Duitsland 24 Riesenbeck springen 27 – 2022 t/m CSIYH1*/

Website: www.riesenbeck-international.com/Uitslagen

CSI2*

Beerse Kevin – AO Fenia, Gilona (Wergea)

Jan Z (De Bruggink Gert Lutte) Mie – That’s

(De Dakina – Elike Lutte) Z, II Cekina Morsink

Carsey Z, Morsink Z Gerben (Enschede) Navarone –

Inventiv PMF – Tepper Suzanne (Holwierde)

Chalcedon, KM (Holwierde) Naila Jur PMF v’t Vrieling Merelsnest, 2JOIN Jubilee –

CSIYH1*

Beerse Kaida – Kevin (Wergea)

Suzanne Quickthago – (Holwierde) Tepper VDL

Vrieling VDL Cornetaro, – Jur Kallmar (Holwierde)

CSI1*

Jan (De Z Bruggink – Vigalio Gert SHO Lutte)

Tepper Suzanne (Holwierde) Joyterma –

CSI2*/ België CSI1*/ maart 27 springen 24 Bonheiden 2022 t/m – CSIYH1*

Website: www.jumping-bonheiden.be/Uitslagen

CSI2*

Shutterfly, de Vecht) (Loenen Bruijn de Bart aan Quizz ASK – High Isis,

CSIYH1*

de (Loenen aan de – Des Farinjo Mec Bart Bruijn Vecht)

CSIAm-A/ – CSIYH1*/ 27 Frankrijk CSI1*/ springen 24 maart Villers CSI2*/ Vicomte t/m 2022 CSIP

[email protected] E-mail:

pony’s CSIP

(Roosendaal) Laura Kantje’s Ellard – Hendriks

27 2022 t/m CCI3*-S 24 Kronenberg CCI2*-S/ CCI1*-Intro/ maart Nederland – eventing

Website: www.outdoorhorst.nl/Uitslagen

CCI3*-S

Campbelle ACSI WS Janneke Boonzaaijer (Renswoude) –

(Harskamp) Gold Rush, Stephan Hazeleger Dupon, Bond – James

Carthageno – (Rijssen) Hut Nina

CCI2*-S

Bergsma Splinter Vigo Finick, SR (Hilversum) Key Z –

Mirage Boonzaaijer – G, Krek-Mora (Renswoude) Janneke Bouncer,

– (Koedijk) Quatuor Gode Mila Bueving De

Chardon Bon Jovi Lianne (Den Zh) – Hoorn

Fernhill Extreme Levi – (Cromvoirt) Driessen

Idle Tim (Strijbeek) – Eric Eshuis

Stephan ACSI Igor, Hazeleger Wilson (Harskamp) –

Goliath (Varsseveld) Gert Jan Heinen –

Houte M, (Pannerden) Halina Sterre Julissa van –

– Marissa (Dedemsvaart) Kamphuis Caldwell

Nina (Hoevelaken) Chelcy – VZ Kok

Kadar, Noor Watermill Kuilboer – Wedgwood Watermill (Heerhugowaard)

– – Alice Naber Lozeman If Evert (Biddinghuizen)

Ballyengland Brent (Otterlo) Minnen – Judge

EH ACSI Z Naber T-Bone (Biddinghuizen) Leida –

Elise (Schoonhoven) Coffee – Otto IJs

Okke lady – Peemen Happy (Breda)

Claire Riel Zand) (Loon Condex Op van –

Riel Op Eppo Zand) van Maartje – (Loon

Schoones Myrle – (Pelt) Keizer

Millstream’s Op Snepvangers Korenbloem, MIllstream’s Legina (Bergen Kristy Zoom) –

Michelle Florette Swinkels – (Moergestel) D’Hyrencourt

Royale (Broek Frederike Billis – Tuin Waterland) Franko In

– (Klarenbeek) Wielhouwer Anouck Capella-Real

CCI1*-Intro

de (Bodegraven) – Blaauw Eyecatcher Tijn

Sina Chardon Jeannette Zh) IJsbrand, Hoorn – (Den Kim La

Eerden Celebration – Corle) (Winterswijk Hilde van

Kodachrome (Doornspijk) Guitink – Cooley Luca

Heck M Delote – Sanne (Langeweg)

Two – Sarah (Zundert) van Takes It Leeuwen

Floor – Buiten-Land (Putten) Het van Van Roon Isabella

Gld) Scholten – Diamond Queen (Hengelo The Shirley

Zld) Smidt Bonmahon De Vixen Silver Kato – (Eede

(Amsterdam) – Valk Hollandsche Gentle Fitzgerald Justus Genius,

– Verseveld van Exchange Kilrodan (Amsterdam) Caitlin

2022 27 CAI3*-H4/ Exloo CAI2*-H2/ CAI2*-H4/ mennen CAI3*-H1/ maart CAI3*-H2/ Nederland t/m – 24

Website: Uitslagen

Vierspan CAI3*-H4

Graaf Jan, – Freedom, (Ouddorp Edwin Kapitein van der Belcampo, Zh) Hielke,

ter (Rijssen) Milan, Zandor, Adios Enola, – Zardonis Foppe, Floris, Harmsel K, Antonie

Flux, Hans – Donald, Vorst Hurricane, (Eerbeek) Flame, Heus

CAI3*-H2 Tweespan

Jos C – (Mariahout) Frits Friso, Corsten

Harrie (Eersel) Formando, Indiaan – Verstappen

Kingston – Kerona VS, (Eersel) Zaayer Annegreet

CAI3*-H1 Enkelspan

Beckhoven van – Havilina (Noordhoek) Dirk

Fabola den van Berry Bosch (Someren) BH –

Gazefiro Loureiro, (Zeewolde) – Veldboom – Jeannette Risk Bulten

Coolen Hamito (Liempde) Sophie –

(Dreumel) – Gommers Garant Joop

van – der (Utrecht) Jaap Zorro Horst

Toltien Uno – Fino Eline Houterman (Meterik)

Karelse Pieter Flynn (Kats) –

Diesel Rudolf Pestman (Eext) –

Duran-H Christiaan Provoost – (Domburg)

Mr. de Piet (Asch) Bojangles Ronde –

(Maarheeze) Saskia Axel – Siebers

Van der (Kubaard) – Buddy Elke Snoek

CAI2*-H2 Tweespan

Bently, (Valkenswaard) Hoens Zazou Hans –

Marshyland’s Dempsy Kramer Alex Justin, (Amstelveen) – Wybe

Enkelspan CAI2*-H1

– Peter Zeegers (Meijel) Canita

Vierspan pony’s CAI3*-P4

Tornado, Moonlight, Hendrik-Jan Wattaponja v.d. Damsingel, Snow, Eros Mistral, Fire, Starlight, – (Zeewolde) Beekhuiszen

– Bemmel Van Zwaantjes Rozenhof’s Flor Black (Overberg) Royal von Rondeels – Jordan, Legemaat Logabirum, Showboy, Bodhi, Jack Dianne

Manou Sunwillow en Destiny’s – Middelbeers) Carlin, Cordial’s West Will (Oost Vennebos Glen, O’ Sirocco, Boraya, t Broeklands Brans

Zh) van Golden Joey Templedruideurope (Noordwijk ZZ-Top, der Boy, Ham – Splash Duffelt’s Marcus, Sam,

Lledrod, Brown, Roosend (Bornerbroek) – Pietje Knollentuin, V.d. Nerwyn Breukers Bobby Marijke Wesley, Beukenhof’s Hammink

Clay, Rene Rivaldo Bruintje, (Assendelft) Limpens Crimond Harm Elgan, – Kanjer, Goldberg’s B,

CAI3*-P2 pony’s Tweespan

Sam Cobus, (Veulen) Rowan Bekveld’s Ronaldo, Greeskamp – Couwenberg Nebus

v.d Mischa, Ende – Sterrenhof’s Mozart, Roxy Nathalie (Poeldijk)

Boss, – Flobbe Forest (Appelscha) Hijker Brownstables Ultimo Sietske Chico

en Liebregts – Kolstein’s (Oost West Middelbeers) Coelenhage’s James Kees Penterman,

– Rutjens Swen Rodinde Kuilen’s Kuikhornster (Weert) Milano, S Brody, De Majan

Tweespan pony’s CAI2*-P2

– Llanfrechfa Neal Heurne) Wohld Stevie-G, Elburg Jorn (De

(Elst Popeye Ivan, Gld) Neerincx – Dirk Mutsaards Havehoeve’s

Jorn – Zuthem) Olst Boy, (Laag van Marvin

(Bruchterveld) – Larissa Ravel, Reints Verdi

(Winterswijk – Kotten) Halina, Hiska Stronks Gaudi, Daniel

enkelspan CAI2*-P1 pony’s

Henry (Paasloo) – Borg Chippendale

Renate Provoost Quibus – (Domburg)

enkelspan CAI3*-P1 pony’s

– Chantalle (Dordrecht) Koninkshoek Boogaarts Dion

Janssen – Brent Powerboy (Swolgen)

van Lisanne (Lienden) Justine – Meerten

Wilma – Meulendijk (Heesch) Braveheart Wicked

Henk Romero (Heerde) – Radstake

(Nijverdal) Marloes ’t Brandon van Veld –

Ree’s Marije – De Elegant Goede Willemsen (Raalte)

2022 100/ 27 t/m 25 – 120/ CEIYJ2* CEI1* 120/ 100/ Samorin endurance maart CE CEI2* Slovakije CEIYJ1*

Website: www.arabianhorsefestival.com

120 CEI2*

Vallois Bakker (Winterswijk Talitha du Woold) – Volga

CEI1* t/m 100/ Fontainebleau Frankrijk CEI2* 25 CEI3* endurance 160/ 120/ CEI3* 26 CEIYJ2 140/ maart 2022 –

140 CEI3*

(Landgraaf) Florival Römer Theunissen du Anissa – – Carmen

wedstrijdcodes Verklaring

= D Junioren R Reining = C Dressuur = Concours = J

YR Young = V = I Endurance Internationaal = = Riders E Voltige

O Mennen S A Springen Landenwedstrijd = = =

Eventing PE = Aangepaste = Pony’s = sporten P C