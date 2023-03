Nederlandse deelname en uitslagen

Direct startlijsten naar uitslagen en

CDI4* Aken

Wellington CSI5*

CSI3* Arezzo

CSI3* Minore Gorla

CSI2* Cagnes-sur-Mer

Opglabbeek jeugd CSI

Strzegom CCI4*

Park CCI4* Thoresby

2 CDIU25/ CDI1*/ CDIJ/ C CDIY/ CDIP/ dressuur 29 – maart 2023 Aachen t/m Duitsland CDI4*/ april CDICh-A/ 2023

E-mail: [email protected]

Website: uitslagen

CDI4*

– van Baalen (Brakel) DVB Habibi Marlies

– Hero Devenda Dijkstra (Nuland)

Horst der van (Huijbergen) Excel Dominique –

Design van Laurens Dutch – Lieren (Nuland)

(Schiedam) – Maas Electra Lynne

Kemenade Mirelle Siebenstein – (Sint-Oedenrode) van – Witlox

CDI1*

Jacky DVB (Brakel) Kennedy – Baalen van Marlies

– Bemelmans Haisai Romy (Hulsberg)

Caroline Burema Java – (Wallenhorst)

(Oirschot) Haaren Dance van – Atomic José

Horst Kenzo van – der Dominique (Huijbergen) G

Keur Fantasy Danielle – (Assendelft)

Robbin (Veenendaal) MB Kleermans – Karldýr

(Leende) Joyce Sterrenburg – Beukenvallei’s Iconic B – Lenaerts

– (Heusden Hero-K Saskia Poel Gem Asten)

– Raateland Iwan (‘s-Gravenzande) Geert-Jan

Schreuder Jakarta-Utopia (Someren) – Muis RS2

Begijnhoeve (Postel) – Tommie Kristal Visser

Kunz Najama – Voogd (Neede)

CDIU25

Bouthoorn Julia Finch (Vogelwaarde) – Choice

(Aalsmeer) Zoë RS2 Cupido – Kuintjes

CDIY Young Riders

Sanne der (Abbenbroek) van Pols – Cuvanck PP

– Weggelaar Klieveer’s Quichot Rowena (Roermond) Don

CDIJ Junioren

– (Nieuw-Vennep) Kiki Esmee G Boers

Tessa Sir Hemert (Ammerzoden) – van Brightling

Lize van Heuvel Hilton-S – (Venlo) den

Gastel) Kempenaars – S Fleur Jivando (Oud

Kevita – Kebie (Sint-Michielsgestel) Raaijmakers

Yasmin L – (Dronten) Dibert Westerink

Pony’s CDIP

Peligrini Brouwershaven’s Hiemstra – (Zuidoostbeemster) Megan

– der Sunny Annabell Horst (Brielle) van Boy

Isabella – (Woerden) Karajkovic Hummer First

Blue Diamond (Hulsberg) – Niessen Feline

Dickens Sophie – Speycksbosch Norel (Epe) van

Lorna (Bergeijk) – Verweijen Miracle Miss

Willemsen (Bergharen) Sarah Baumann’s Dior –

CDICh-A Children

Evers Beaumonde Sophie (Oudenbosch) –

28 2023 (Equestrian CSI2*/ USA 2023 CSI5* t/m – Center) april springen FL maart 2 Wellington,

Tel: 001-5617935867

E-mail: [email protected]

www.wellingtoninternational.com/uitslagen Website:

CSI5*

– Beauty Lars Big Z, Isovlas Kersten Emmerton, Quatinka (Egchel)

Arezzo 27 2023 springen maart CSI3*/ Italië april CSIJ-B/ CSIP/ CSIA 2023 – CSICh-B/ CSI1*/ t/m 2 CSIYH1*/

0039-057599204 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.arezzoequestriancentre.com/uitslagen

CSI3*

Viggo SHO Bruggink – Vigalio (De Z, Jan Z, Kasilias SHO Lutte) Gert

Kerma-C, Bisschop Edgar, Delvaux, Kim (Dinteloord) – Optima vd Island, Emmen

Jens Greatlight, Judeska (Erp) van – Heathrow, HL, Grunsven Gladiator

– Kwanta Fortinus du Am, Laseur Cleopatra, Megan PR (Soest) I L, Rouet, Kapitaal Kosta

Lips Bart Lancaster Z, W – (Biest-Houtakker) Davinci

One, van Karaat Bart Kwik N.C., VO Hugo (Houten) Boss, DDH, Québec Z, Kasper Twenty Catch Maat – Two der

Iwan Martens – (Maasbracht) Mark

Quickthago Docile, Armina’s VDL (Hierden) Girl, – Milan Morssinkhof

Fernando Happy Linda Johnny BH, (As) Pals Glamour Charley, Girl, – Carlotta,

Schijndel’s Djoural – jr. (Asten) Van Piet Lizet, Gladstone, Jaloubet, Schijndel’s Z de Olaya Raijmakers Van

Hanouk Zwartbleshoeve, 9, vd (Goirle) Ruben Ultimo V, Picasso 138 – Romp Quintino

Blue Verhagen Grand (As) – King – Charlotte Pals Beau,

CSI1*

Brooke Boer (Abcoude) Modesta – de

I-Cinderella – Laseur (Soest) Megan

Z, Mendy Wow Latino, – (Biest-houtakker) Lips Hello Melbourne, Bart

Melssen Las TCS, VDB, (Blokker) Emmelie – Mipica Vegas Lancôme

– Milan Morssinkhof (Hierden) Luciaza

River Morssinkhof (Hierden) – Checkpoint Leonidas Chacco, 129

Alaska Schijndel’s jr. Raijmakers – Z, Van Piet ter (Asten) Van Hanibal Saleghem Schijndel’s

Pals – Amour, Charlotte (As) Jorlan Verhagen Grand –

CSIYH1*

Deux Emmen Kim Le (Dinteloord) – DMH

Grunsven Cornet’s Pio Jens van (Erp) –

VK Laseur Z Megan (Soest) All Alone –

H.V, it Z, van Star Touch – Elmo U Z (Biest-Houtakker) Hoek Next Bart den Lips

(Houten) van WS Reve, Maat Bart Micky-Cara, – Dita de Coco der Miss

(Blokker) Litta V.L. – Melssen Emmelie

CSIP

– River Carrick Morssinkhof 13 (Hierden)

Italië CSI1*/ 2 Gorla t/m maart Minore april 29 CSIYH1*/ 2023 CSIYH1* 2023 CSI3*/ – springen

0039-03311687975 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.equieffe.it/uitslagen

CSI3*

Jeroen – Investment I.B., (Weerselo) Cesario Juwel PBM Dubbeldam SFN,

R Perbeemd, – Famariloma, van Hessel Helena Cagaro, Jason (Lelystad) Hoekstra

Iceman Martens Cosimo, H.J. – Elrite, Joost (Asten) Indence

S Yoni – van Beliard, (Nuenen) Ilandra, Hyaliet, Santvoort de Etoile Ileva

Schans Jan de van Sprengenberg, Isabella Wout Forlan G.AS-Bombay, der – Gld) van Eden, AS (Nijkerk

Faithless – Blue Tippy Zeppe Thijssen Z, President, Leon (Sevenum) MVDL, For

Joviality Thijssen Charlie, Divin – Mans Hello, (Sevenum) De Bremoy,

Florida Balia Blue, NL, Mel Carembar (Sevenum) – Thijssen Gill

CSI1*

Jeroen – (Weerselo) Ubrisco Dubbeldam

Kosalottie – W Hessel (Lelystad) Kathleen Hoekstra WV,

Chernesto, Joost I – Martens (Asten)

– (Nuenen) Esprit Yoni Santvoort van

– Gld) van Wout Schans A.S der (Nijkerk Escobar Jan

Leon Thijssen Z (Sevenum) Dalivia –

Mans EB Knockout Thijssen – (Sevenum)

(Sevenum) Cartolana 2 – Thijssen Mel

CSIYH1*

PP Hessel (Lelystad) Hoekstra VDL – Legodermus

(Asten) Martens – Joost Fanny

Jan der van – (Nijkerk AS Gld) Schans Havana Wout

Nesque De Mans – Thijssen (Sevenum) Gamin

CSIYH1*

(Sevenum) – Mel Let It Thijssen Be

t/m springen Cagnes-sur-Mer 29 CSIAm-A/ CSIL1*/ CSIYH1*/ maart 2023 april 2 – CSI2*/ CSI1* Frankrijk 2023

Tel: 0033-699751776

[email protected] E-mail:

www.jump-events-riviera.com/uitslagen Website:

CSI2*

Quadira (Hoevelaken) – Elize Mheen van Kilimanjaro, de

CSI1*

L’Amour S, Barbara Chiclana (Kelpen-Oler) – Schreuder

CSIL1*

Elvis – SHZ Romeo Schreuder Barbara (Kelpen-Oler)

CSIYH1*

de (Hoevelaken) – Elize G Mheen Rockefeller Liaraldra, van

CSIOJ/ 2023 springen Opglabbeek CSIU25YJ-A CSIOCh/ CSIOP/ 2023 t/m april CSIOY/ CSIP/ 29 2 maart – België

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.sentowerpark.com/uitslagen

Young CSIU25YJ-A Riders/Junioren

Bocken vh Marienshof, Dinka – Alicia (Weert) Calorie

Bocken Sympathie 60 Emma – (Weert) Z, Z, Rinken Kadessa

Mila Kerswin Dudock, Everse Roosakker – (Waddinxveen) van ’t

Ike Everse Senna (Waddinxveen) –

VJ Kordaat, Fiechter – (Merksplas) Kylie Logan

Lotte Bella Garanta Lb) – Hermans Z (Kessel

R&D, ‘t Huka Holleman – Fleur Pasadena Innuendo van (Huissen)

Jersey (Helmond) Crazy Kuijpers Coconut –

du en Cedre, – Estoril West (Oost Middelbeers) Leemans Karamella Siebe

(Stroe) Intensely Dandy, van – MBF Tamara Manen

Galaxie – (Kootwijkerbroek) Renske van Tornado, Middendorp Lunas Dos Burito’s

Yfke Kessel – (Menaam) Priem

(Kessenich) Schalken Indigo – Jackie SJS

Sohn v.d. (Ommen) Woestenheide, – Schaper The Second Guidam Z Bokito Britt

Millstream’s Snepvangers (Bergen Zoom) – Insperation Kristy Op

Akarad Zwartjens Z, – Tivoli Twindam (Raalte) Elegibo, Meike Z

Cup Nations CSIOY Riders Young

Heide v/d Nikita Cheung – Noberlina Z (Zundert) Laarse

Everse Farno (Waddinxveen) – d’Or Senna

du (Huissen) Fleur Breil, Holleman Haut Faltic – Cataque

(Raalte) De Z, Pomme Denzel Twister Zwartjens Meike – Tivoli La

CSIOJ Cup Nations Junioren

– Justique (Buitenpost) Dolfijn Jorinde

Fiechter van – (Merksplas) Berghoeve de Logan Kanny, Phaedra

Blue Middelbeers) Plopsa Siebe Kobalt, West (Oost Leemans – Z en

V.D.W., van (Ambt Amber Delden) Kansas Marle Händel –

– Air Britt Schaper In (Ommen) The

CSIOCh Nations Cup Children

der Roque, (Vorstenbosch) Donna Bayla Mr de la Grey – van Donk ML

Rens K – (Manderveen) Grootelaar Lord

(Asten) Stella Heijligers Go, Helena R Go –

Ewoud – (Zoersel) Express Muijres J, Kobalt WS Joelle

V, (Meterik) Gladstone Nick Indigo Capone, – Al Steeghs

Diablo Vos Explosion, Asterix, B Castle Don – Bethany (Apeldoorn)

Cosmo H (Ede Wilschut Loïs – Gld)

(Venlo) Ella – Wolleswinkel MyBella

Cup Nations Pony’s CSIOP

Lady Fantasia, Special – Ava (Erp) Eden van Grunsven

Jersey Lafaletta Kuijpers (Helmond) –

van II Middendorp (Kootwijkerbroek) Dollar Burito’s Boy Renske Jolly, –

Zafarano Z vh Gehucht – Tabaluga SP, (Menaam) Yfke Priem

(Zuiddorpe) Lisa – Tan Amy Geena

Got (Apeldoorn) Bethany me Vos B, – Still Nashville

CSIP Pony’s

Magic van – (Heijen) Dante, Linn Eck Jimmy

Noa Pjotr Fransen (Born) de van – Groenheuvel

Fun Geralda Gld) Maaten ter It’s – (Scherpenzeel

van (Sint-Oedenrode) Prince, Velden der Tessy – Zilhouette’s jonkers Ballard Cashpoint

Vos Bethany (Apeldoorn) Gun – Little S

Carrigoir (Apeldoorn) Monaco Mienie – Di Vos Mandy,

(Ede Kyrian Orchids – Loïs Gld) van Wilschut

Glencroft – Star Mac, Ella (Venlo) Wolleswinkel

2 – 30 2023 CCI1*-Intro eventing Strzegom CCI4*-S/ maart april t/m CCI3*-S/ 2023 CCI2*-S/ Polen

Tel: 0048-748554042

[email protected] E-mail:

Website: www.strzegomhorsetrials.pl/uitslagen

CCI4*-S

Chinuk Merel Vesuve Blom (Heerde) R, – d’Aveyron

CCI3*-S

TH, Merel Blom – Diego (Heerde) Inamorata

CCI2*-S

Merel Dhaulagiri, (Heerde) Lortero Blom –

Groot-Brittannië CCI4*-S/ – 30 CCI4*-S t/m CCI2*-S/ 2 2023 maart Park eventing Thoresby CCI3*-S/ april 2023

Tel: 0044-1949829061

[email protected] E-mail:

Website: www.bede-events.co.uk/uitslagen

CCI4*-S

Balk (Haarlem) – Jonna Swarovski

(Cheshire) Andrew Heffernan – Harthill Phantom

CCI3*-S

Bleekman – Granncord (Devon) Althea

– (Ysselsteyn Lb) Giessen Gold Nugget Jillian

Verklaring wedstrijdcodes

= Dressuur J = = Concours Reining D C R Junioren =

Voltige = = Young Internationaal = Riders YR V E I Endurance =

= Mennen S = = Landenwedstrijd A Springen O

Eventing = P = Pony’s aangepaste PE = C sporten

Results HorseTelex in hier uitslagen voor Klik