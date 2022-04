Nederlandse deelname en uitslagen

naar uitslagen en startlijsten Direct

Springen NK Deurne

Hagen Horses & Dreams

CDI Kronenberg

Stzregom CCI

Opglabbeek CSI

op aantal Hagen In para-dressuurruiters gesprongen In De concurrentie is Het is voltige Luhmühlen in van Nederlandse eventingruiters en Waregem een Springen op van Strzegom Kronenberg serieuze deel Oliva Verder Deurne. aan Gora. de naderende voor Op Dressuur. de Europa. endurance meeste Frankrijk. Belgie uit in het Lier, top en starts Er de eventinglocaties daarmee staat de gaan internationale en er het TeamNL bereiden Zielona in zich het springruiters bekende in weekend en dit programma. dressuurruiters NK met gering. Opglabbeek, aan voor wordt wedstrijd de op NK springwedstrijden nemen

CDI1*/ T. DE CDI4*/ 2022 CDI3* 24 t/m W. Hagen a. 19 – april

Tel: 0049-5401896238

E-mail: [email protected]

Website: http://www.psi-events.de/uitslagen

CDI4*

Nb) – (Beers Watoeshi Huberts Carlijn

Dinja (Uden) Liere – Hermès Van

Elysias Nijvelt Karen – (Hoeven)

Gentle (Postel) – TOP’s Begijnhoeve, Tommie Genesis Visser

CDI1*

OLD, Seth I (Groesbeek) RS2 – de Am RS2 Boschman Mariposa Flora Sam

– Imposantos Bart (Lochem) Veeze

(Berghem) Demantur N.O.P. Voets Sanne – RS2

CDI3*

Liere Dinja Van (Uden) – Hartsuijker

– Darwin Nijvelt Karen (Hoeven)

NL CDIY/ 2022 t/m Kronenberg CDIU25/ 24 CDIJ/ CDICh-A CDICh-A/ 20 – CDI3*/ april CDIP/

Tel: 0031-623071155

[email protected] E-mail:

Website: www.peelbergen.eu/uitslagen

CDI3*

de (Nijkerk Adelinde Baian Aqiedo, Gld) Fleau – Cornelissen

Hazenveld Floortje – Shaoli (Waalre)

der Heijden Van (Weert) Hashtag Kebie –

Sterrenburg – Joyce Lenaerts B – Beukenvallei’s (Leende) Iconic

– (Honselersdijk) Holiday Maree Gerdine

S Patrick (Naaldwijk) Meer Sephora der Van –

Incognito, – (Oosterbeek) Peter Syrakus Hans Minderhoud

– Jeanine Nekeman (Hasselt) Ferrari

Lauren – George (Vught) Neville

Dream Floris, (Nunspeet) Just Kimberly A – Pap

Van – RS2 (Groesbeek) Putten Titanium Tørveslettens der Marieke

Rock Desperado Emmelie – Scholtens Indian (Gorinchem) N.O.P.,

– – Kemenade (Sint-oedenrode) Van Witlox Mirelle Siebenstein

CDIY

Gilbers Thessa – Comeback (Varsseveld) Amazing

Hedeman Evitia (Voorschoten) Bente Hippy – joosten

Jo-anne (Heelweg) – Darabel Koch

– (Winschoten) Killer Luiten Marten

(Naaldwijk) – Meer Dana Chicago der Van

CDIJ

I (Dreumel) Mirthe Special Van Am Doremalen –

Dancing (Kranenburg) Soulmate Egdom Jamie van –

Tessa (Ammerzoden) Sir Hemert van – Brightling

Kyra Jonkers Eyecatcher (Heerde) –

Knipscheer Isabeau Nh) Maura – (Bergen

– Impress Nek (Wijdewormer) Fariska, Taonga Lara van

– (Gemonde) Gregwaard, Rider Micky Knight Schelstraete

Dibert – Yasmin L Westerink (Dronten)

CDIP

Red Prince Boers – Orchard Esmee (Nieuw-vennep)

Dominique (Linschoten) Zky Dalsen – Van

(Harskamp) – Dicker Taj Mahal Lemoni Isadora, Hulst Junkbrunnen’s

De Dijkshoorn Maddy L’Aube (Benthuizen) Boogie –

(Moergestel) – 8 Gijsen Star Sissi New

Peligrini Megan – (Zuidoostbeemster) Brouwershaven’s Hiemstra

der Kort Van Mick Keizerskroon Finn – (Nieuw-vennep)

Den Östrik’s (Sint-michielsgestel) – Sjors Raaijmakers Kebie

Sofie (Sint-michielsgestel) Rooij Boy Golden Van –

Yellow Sophie Van – der Boy Steen (Erp)

‘D’ van Vermaes Prinsenhof’s Matcho – (Aarle-rixtel) Claire

Maud Van – (Hengelo Gld) Walstijn Diego Don

IX Westerink (Dronten) Yasmin – Cognac

CDIU25

(Beers – Divo Cristall`s Evelien Il Nb) Huberts

(Zwartebroek) Luttjeboer DC – Corinda Cirano

Vaessen Carlijn Fossbury (Wezep) –

CDICh-A

Boudewijn Zoom) (Bergen – Hansje Op Bo

(Harskamp) Helena Dicker Robin –

– Kats Sophie Feline (Leiden)

(E-pony) CDICh-A

den (Eefde) Tessel Arielle Van Berg – Isala’s

Karajkovic (Woerden) – Snowflake Isabella Wert’s

24 CCI3*-S/ CCI2*-S/ april 20 t/m PL CCI1*-Intro/ C Strzegom – 2022 CCI3*-L/ CCI2*-L/

0048-748554042 Tel:

[email protected] E-mail:

www.strzegomhorsetrials.pl/uitslagen Website:

CCI2*-S

Janneke Krek-Mora G, (Renswoude) Mirage Boonzaaijer –

CCI2*-L

– Hallo (Heerde) Chaco 53, Blom 40, Inamorata Merel

Janneke I`m Special Boonzaaijer (Renswoude) –

Otto Elise Coffee IJs – (Schoonhoven)

CCI3*-S

– Schoones Myrle (Pelt) Keizer

Woeltjes (Aalten) The – Joker Jade

CCI3*-L

Blom (Heerde) – Chinuk R Merel

(Renswoude) Bouncer Boonzaaijer – Janneke

CCI4*-S

(Terschuur) Smokie Posthumus Beau –

CCI4*-L

– d’Aveyron Blom Vesuve (Heerde) Merel

t/m 24 23 2022 Luhmühlen april – DE CCI2*-S

0049-41729885359 Tel:

E-mail: [email protected]

http://www.luhmuehlen.de/uitslagen Website:

CCI2*-S

IJsbrand, Jeannette Kim – Sina Zh) (Den Hoorn La Chardon

april CSI3*/ 21 t/m incl. CSIYH1* CSI1*/ Lier 2022 BE – 8yo 24

0032-33349802 Tel:

E-mail: [email protected]

http://www.azelhof.be/ Website:

CSI3*

Milona (Bekkevoort) you, het Caroline DV van Obsession Devos – Poels Message Speienhof, – for

CSI1*

Buxushof (Clinge) ’t Otis – Rechter Iris De Van

CSIYH1* incl. 8yo

Devos – Jarina DV Poels J, Caroline Primo – (Bekkevoort)

8yo 21 2022 CSI2*/ t/m Opglabbeek 24 CSIYH1* april CSI1*/ BE – incl.

0032-89201800 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.sentowerpark.com/uitslagen

CSI1*

Gld) Sanne Vermeulen – LH Icarus (Laren

CSI2*

Catoo-Lavall, QI (Dinteloord) Emmen DAO Kim – Carado NH 3,

(Ommen) – Nikias Frank Greatlight, Gream, Schuttert vd Bisschop

incl. CSIYH1* 8yo

– Kesmitt Dmh Emmen (Dinteloord) Kim

– Romy Basi Lobi Ijbema (Dilsen-stokkem) Da

N’KO – California Lianne Z, Boy (Heythuysen) Frimousse Z, Kuypers Conquista

Schuttert Stuyvenberghof Obilix Frank – (Ommen) v\h

21 CSI1*/ 2022 – CSICh-B Gora 24 PL april t/m Zielona CSI2*/ CSIYH1*/

Tel: 0048-792345080

[email protected] E-mail:

http://www.csizielonagora.pl/uitslagen Website:

CSI2*

Geerink S – (Gelselaar) Sander Jacobus

CSIYH1*

(Gelselaar) Sander – Geerink Laretto, Let’s Go

ES CSI1*/ 21 CSI2* 24 – t/m Oliva april 2022

0034-962963909 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: www.metoliva.com/uitslagen

CSI1*

Lyn Liv Linssen Lacona, Lb) (Kessel –

– Lb) Kismet Rogier (Kessel Linssen

JR. Lb) Ruijter (Kessel Boy Cini – Z W Anouk W Z, Tinka’s De

CSI2*

Anouk – Ruijter Jones De Lb) (Kessel

CSICh-A

15 Lb) Liv Quantas (Kessel – Linssen

t/m BE Waregem april 22 24 2022 CPEDI3* –

0032-477616827 Tel:

E-mail: [email protected]

Website: http://www.quadrille.bz/uitslagen

CPEDI3*

Dude Demi (Helmond) Haerkens –

Eisma’s Akuna der Horst Van Rixt Matata – (Bergeijk)

– Guetta Hosmar Frank Hellendoorn) (Haarle Gem

Van – Schakel Klei – Neel Edison (Holten)

Reu Webron N.O.P. De – (Zwolle) Maud

(Capelle Esther Ijssel) Aan Rijswijk Kirow – Van Den

Winando Uijtewaal – RFS (Almere) Demi

CVICh1*/ april CVIC t/m CVIJ1*/ 24 2022 CVI1*/ CVI3*/ CVIJ2*/ BE Grote-Brogel 22 CVI2*/ –

0032-475467820 Tel:

[email protected] E-mail:

Website: www.breugelhoevemm.be/uitslagen

CVI1*

Fontein Ise (Lelystad) –

– Afra (Lelystad) der Hem Van

Buick Time, Hill Nicky Heyboer – Borsodi (Lelystad)

– (Dronten) Hinke Kuindersma

– (Swifterbant) Dorien Luteijn

– Robin Mulder (Dronten)

– (Bruchterveld) Nienke Strieper

CVI2*

den Femke Hartog – (Noordeloos)

Verhagen (Gorinchem) Amy – Harald

Van – (Hoornaar) Wingerden Heleen

CVI3*

– Kristensen Lasse (Wassenaar)

R Annebeth – Kubbe (Noordeloos) Evermore

Sander – Pannekoek (Cuijk)

CVIJ1*

– Daphne Bergen (Oss)

Van – Burgt Jinte der (Odiliapeel)

– Buick Borsodi Nicky Hill (Lelystad) Time, Heyboer

Jeronimo (Oss) Profittlich Nikki –

Rooijmans Jeronimo – (Odiliapeel) Jans – Falatio, Meta

(Odiliapeel) Meta Jans – Wim Falatio, Rooijmans –

– Veer (Dronten) der Manon Van

Kayan E Westebring Merel King – (Essen)

CVIJ2*

Dungen) van Wilke de Coolwijk (Den –

Renate (Heesch) – Maas

(Heesch) ‘H’ Lut – Izmir Oltmans

Falatio, – Jans (Odiliapeel) Meta – Wim Rooijmans

CVICh1*

(Heerenveen) Finnegan – Hellen Engbersen

Evink (Dronten) Maartje –

Nicky (Lelystad) – Heyboer Hill Time, Borsodi Buick

– Huisman (Dronten) Irene

Westebring Eleonora der – – Putten Van (Essen)

(Heerenveen) – Regensburg Sara

Westebring Kayan – (Essen) E King Floris

CVICh2*

Beatrice, (Almere) Isabella – Delemarre Boom Newmarket Box Knockawuddy

Moneke (Muiderberg) – Valenkamp

Compiègne CEI3 23 CEI1* FR CEI3* 100/ CEI2* 140/ 120/ 24 CEIYJ2* 120/ 2022 – april t/m

Tel: 0033-661181175

[email protected] E-mail:

120 CEIYJ2*

Puck de Ugo – (Hooghalen) Jass Kromkamp

100 CEI1*

Anouk Star – Eversdijk (Bavel) Nakiehs Nib

CEI2* 120

(Teteringen) Lelo’s Allegro Nant – Baten

Kalfsbeek Liby (De – Esther Veenhoop)

140 CEI3*

Iris d’ – Van der Havenne (Smilde) Horst Kazan

Janneke Regies (Zeist) Schreuder Rebel –

Römer – Florival Carmen – Anissa (Landgraaf) Theunissen du

100 CEI1*

Sarina (Achterveld) Derham – Bos

Denise – Dickhoff Hastrona (Brielle)

Eversdijk Anouk (Bavel) Aika Nib Star –

– Anne L marijn (Hendrik-ido-ambacht) Kok I KRIZOS

Michelle Avalon (Wanroij) Mirann Nooijen – DX

Yvonne Di Vis – (Boxmeer) Theunissen Gallura

Tara (Renkum) Vollebregt Valentijn Khan –

(Handel) Vulto Dymfy – Gaya Vryenesse

Klik HorseTelex in voor hier uitslagen Results

Verklaring wedstrijdcodes

Junioren Dressuur Concours = D = = R C Reining = J

= Voltige Riders E = V = YR I = Endurance Internationaal Young

Landenwedstrijd = S A Springen = = O Mennen

P Pony’s = sporten PE = aangepaste Eventing = C